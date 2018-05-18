В Нарве снова закрывают детское отделение больницы - на этот раз временно

На 30 мая запланирована встреча жителей Нарвы с руководством Нарвской больницы, от которого ждут ответы на вопросы. На данный момент самая животрепещущая тема - закрытие детского отделения на четыре месяца.

Член правления Нарвской больницы Олев Силланд подтвердил корреспонденту Rus.Postimees.ee, что уже принял решение закрыть детское отделение на четыре месяца, начиная с 1 июня.

В прошлые годы, по словам Силланда, детское отделение тоже закрывали, но только на месяц, теперь же решили экономить еще больше. "В детском отделении 20 койко-мест, а когда на протяжении двух летних месяцев детей там в среднем 3,5, то ясно что содержать всю структуру неэкономно", - объяснил он.

В детском отделении Нарвской больницы обследуются и лечатся маленькие пациенты с патологией органов дыхания, заболеваниями органов пищеварения, сердца, почек, крови, эндокринной системы (сахарный диабет, гипотиреоз), дети первого месяца жизни. По словам Силланда, на время закрытия работа с детьми переводится на территорию терапевтического отделения. "Мы запланировали это таким образом, что сестра, привыкшая работать с детьми, будет на месте днем, а в ночную смену ее будет замещать другая сестра", - объясняет Силланд.

"Детское отделение работает в составе терапевтической клиники, а там народу побольше, и поэтому такая ротация персонала летом дает заметный экономический эффект. Этим пользуются и другие больницы", - сказал он. Силланд также отметил, что больница экономит именно с той с целью, чтобы детское отделение могло продолжать работу в остальное время года.

"Этот эмоциональный накал я понимаю, но против детей никто ничего плохо не планирует, по большому счету, - успокаивает он в преддверии встречи с горожанами. - Сделаем все возможное, чтобы избежать бури в стакане".

Как в пору спасения детского отделения в 2016 году, так и сегодня активной противницей планов закрытия выступает нарвитянка Татьяна Бохан, мама двухлетнего ребенка. Одна ее встреча с руководителем учреждения Олевом Силландом недавно уже состоялась, но ответов на вопросы она пока не получила.

Как выразилась Бохан в разговоре с корреспондентом Rus.Postimees, в эти четыре месяца закрытия работники отделения "будут вынуждены слоняться по больнице". Требование простое: "Просто оставьте закрытие отделения на месяц, как было раньше".

"Все мы понимаем, что в августе-сентябре дети болеют, часто фикисруются эпидемии", - объясняет Бохан, какой риск она видит в закрытии отделения.

Кроме того, защитница уверена, что это будет первый шаг к новой попытке ликвидировать детское отделение совсем. "Развивать больницу руководство не умеет, а вот так делать умеет", - считает Бохан. "Таким образом руководство больницы скоррелирует циферки статистики, чтобы потом показать нам презентацию сравнения: так работало отделение 12 месяцев, а так оно работало 8 месяцев. И тогда будет проще избавиться от отделения, которое якобы невостребованное, хотя на самом деле оно востребовано".

Бохан подтвердила, что уже сейчас есть немало людей, встревоженных дальнейшей судьбой детского отделения. "Но не хочется поднимать волнение, пока спокойно разговариваем с руководителями, депутатами и готовимся к встрече 30 мая. Исходя из того, что они решат на заседании совета (совета SA Narva Haigla) 25 мая, что запишут в протоколах и что 30 мая скажут нам, будем планировать дальше. Но уже сейчас немало людей обеспокоены".