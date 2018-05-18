пт, 18.05.2018
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Эксперт: земельные участки под жилую застройку стремительно дорожают

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Земельный участок в Мурасте. Иллюстративный снимок

ФОТО: Mihkel Maripuu

Покупатели в последнее время все охотнее покупают более дорогие земельные участки. И не только потому, что у них стало больше денег. 

Если с начала января до середины мая 2017 года средняя стоимость сделки с незастроенными земельными участками, предназначенными для строительства жилья  в Харьюмаа, составляла 32 евро за квадратный метр, то в нынешнем году за тот же период она достигла 43 евро, что дает рост в 34 процента!

Маклер Pindi Kinnisvara по продаже земельных участков и жилых домов Олав Леок пояснил, что в дополнение к росту цен существенно изменилась также и структура сделок. «Прежде люди охотнее приобретали недорогие участки подальше от города, теперь же ищут земельные участки с хорошей инфраструктурой поближе к городу, на которых можно сразу приступить к строительству частного дома, что, в свою очередь, повышает статистику роста цен», – сказал Леок.

«Спрос на участки под жилье рос в корреляции с повышением цен на квартиры, поскольку для многих семей более разумным решением является возможность построить уютный дом по цене новой квартиры. Более энергичное стремление к приобретению участков тормозят недостаточно благоприятные финансовые условия, поскольку банки зачастую не выдают кредиты на приобретение незастроенной недвижимости или же устанавливают для этого крайне строгие требования», – добавил Леок.

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