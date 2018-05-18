Эксперт: земельные участки под жилую застройку стремительно дорожают

Если с начала января до середины мая 2017 года средняя стоимость сделки с незастроенными земельными участками, предназначенными для строительства жилья в Харьюмаа, составляла 32 евро за квадратный метр, то в нынешнем году за тот же период она достигла 43 евро, что дает рост в 34 процента!

Маклер Pindi Kinnisvara по продаже земельных участков и жилых домов Олав Леок пояснил, что в дополнение к росту цен существенно изменилась также и структура сделок. «Прежде люди охотнее приобретали недорогие участки подальше от города, теперь же ищут земельные участки с хорошей инфраструктурой поближе к городу, на которых можно сразу приступить к строительству частного дома, что, в свою очередь, повышает статистику роста цен», – сказал Леок.