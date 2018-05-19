Полезный совет: обновите договоры управления и обслуживания недвижимости!

Исполнительный директор Pindi Kinnisvara Элари Удам подчеркнул, что в сфере управления недвижимостью действует принцип, согласно которому каждое евро, уплаченное за услуги компетентного управляющего, дает экономию в размере 3–7 евро. «Первый выигрыш состоит в том, что управляющий постоянно просматривает цены всех необходимых и связанных с обслуживанием здания услуг вплоть до договора о поставке электроэнергии. Однако еще большую ценность имеет регулярное обслуживание техносистем и прочих необходимых для функционирования дома узлов, которое обходится в несколько раз дешевле, чем ремонт вышедшей из строя системы отопления или установка сдвинувшихся с места стеновых панелей».