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Полезный совет: обновите договоры управления и обслуживания недвижимости!

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Дворник. Фото иллюстративное.

ФОТО: Irina Mägi/Meie Maa.

Договоры больших многоквартирных домов на оказание услуг по содержанию в порядке зачастую бывают достаточно устаревшими, поэтому жильцы таких домов платят за услуги, которые они получают либо не в полном объеме, либо по неразумно высокой для сегодняшнего рынка цене.

Исполнительный директор Pindi Kinnisvara Элари Удам подчеркнул, что в сфере управления недвижимостью действует принцип, согласно которому каждое евро, уплаченное за услуги компетентного управляющего, дает экономию в размере 3–7 евро. «Первый выигрыш состоит в том, что управляющий постоянно просматривает цены всех необходимых и связанных с обслуживанием здания услуг вплоть до договора о поставке электроэнергии. Однако еще большую ценность имеет регулярное обслуживание техносистем и прочих необходимых для функционирования дома узлов, которое обходится в несколько раз дешевле, чем ремонт вышедшей из строя системы отопления или установка сдвинувшихся с места стеновых панелей».

Удам добавил, что по предварительной оценке, после приватизации домоуправлений устаревшими договорами покрыта примерно треть многоквартирных домов Эстонии.

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