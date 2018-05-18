Вопрос читателя: как на улице Виру правильно парковаться такси?

В редакцию портала Rus.Postimees читатель обратился с вопросом, где можно припарковать такси на улице Виру. "Где можно остановиться таксисту, чтобы клиент сходил за цветами, и где высаживать клиентов, чтобы не нарушать правила?" — интересуется читатель.
Отвечает пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт
"Таксист должен исходить из Закона о дорожном движении. Каждый водитель, в том числе и таксист, должен быть достаточно осведомлен, чтобы правильно остановиться, припарковаться и поступать в соответствии с законом. На улице Виру размещены знаки, регулирующие дорожное движение, — следует ориентироваться на них".
Хунт добавила, что парковаться нужно там, где есть свободное парковочное место и где парковка не нарушает требований закона о дорожном движении.
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