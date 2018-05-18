пт, 18.05.2018
"Реформисты объявили себя либералами, но апартеид явно не входит в число либеральных ценностей". Олев Ремсу
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Вопрос читателя: как на улице Виру правильно парковаться такси?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Такси. Иллюстративное фото.

ФОТО: Martin Ilustrumm

В редакцию портала Rus.Postimees читатель обратился с вопросом, где можно припарковать такси на улице Виру. "Где можно остановиться таксисту, чтобы клиент сходил за цветами, и где высаживать клиентов, чтобы не нарушать правила?" — интересуется читатель. 

Отвечает пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт

"Таксист должен исходить из Закона о дорожном движении. Каждый водитель, в том числе и таксист, должен быть достаточно осведомлен, чтобы правильно остановиться, припарковаться и поступать в соответствии с законом. На улице Виру размещены знаки, регулирующие дорожное движение, — следует ориентироваться на них".

Хунт добавила, что парковаться нужно там, где есть свободное парковочное место и где парковка не нарушает требований закона о дорожном движении.

Если вы хотите задать вопрос в рубрику «Вопрос читателя», пришлите письмо по адресу vene@postimees.ee, отправьте сообщение на нашей страничке в Facebook или воспользуйтесь формой «Пришли новость», находящейся в верхней части сайта.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ