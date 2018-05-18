пт, 18.05.2018
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Видео: российские болельщики чуть не избили скандального журналиста

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Российские болельщики на ЧМ по хоккею в Дании. Фото иллюстративное.

ФОТО: Alexey Kudenko / Sputnik

Журналист "Спорт-Экспрессa", влогер и автор провокационных материалов, Алексей Шевченко на Чемпионате мира по хоккею вступил в словесный конфликт с болельщиками сборной России, которая чуть не закончилась избиением журналиста.

Шевченко снимал очередной репортаж, однако группе болельщиков сборной России не понравился момент съемки либо то, что одну из болельщиц Шевченко подозревал в нахождении в "приподнятом" настроении. За даму вступились находившиеся рядом мужчины и на видео показано, как группа болельщиков пыталась "по-мужски" поговорить с журналистом.

К счастью, обошлось без жертв - находившийся рядом наряд полиции Дании быстро взял ситуацию под контроль.

 

🔝🔝🔝Фанаты из 🇷🇺 чуть не побили журналиста Алексея Шевченко😳 ❗️Конечно Алексей делает довольно резкие и колкие репортажи. Я бы сказал, что часто троллит, как игроков, так и тренеров. Но так, чтобы доходило до 🥊 ✔️А как вы относитесь к Шевченко? . . . . . #nhl #hockey #hockeygame #hockeylife #hockeyplayer #icehockey #khl #sport #goals #кхл #нхл #хоккей #хоккеисты #хоккейроссии #краснаямашина #голы #спорт #живихоккеем #хоккейсшайбой #ялюблюхоккей #кубокгагарина #сборнаяроссии #ilovehockey #stenleycup #playoffs #плейофф #кубокстенли

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