Видео: российские болельщики чуть не избили скандального журналиста

Журналист "Спорт-Экспрессa", влогер и автор провокационных материалов, Алексей Шевченко на Чемпионате мира по хоккею вступил в словесный конфликт с болельщиками сборной России, которая чуть не закончилась избиением журналиста.
Шевченко снимал очередной репортаж, однако группе болельщиков сборной России не понравился момент съемки либо то, что одну из болельщиц Шевченко подозревал в нахождении в "приподнятом" настроении. За даму вступились находившиеся рядом мужчины и на видео показано, как группа болельщиков пыталась "по-мужски" поговорить с журналистом.
К счастью, обошлось без жертв - находившийся рядом наряд полиции Дании быстро взял ситуацию под контроль.
🔝🔝🔝Фанаты из 🇷🇺 чуть не побили журналиста Алексея Шевченко😳 ❗️Конечно Алексей делает довольно резкие и колкие репортажи. Я бы сказал, что часто троллит, как игроков, так и тренеров. Но так, чтобы доходило до 🥊 ✔️А как вы относитесь к Шевченко? . . . . . #nhl #hockey #hockeygame #hockeylife #hockeyplayer #icehockey #khl #sport #goals #кхл #нхл #хоккей #хоккеисты #хоккейроссии #краснаямашина #голы #спорт #живихоккеем #хоккейсшайбой #ялюблюхоккей #кубокгагарина #сборнаяроссии #ilovehockey #stenleycup #playoffs #плейофф #кубокстенли