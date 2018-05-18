Видео: российские болельщики чуть не избили скандального журналиста

Шевченко снимал очередной репортаж, однако группе болельщиков сборной России не понравился момент съемки либо то, что одну из болельщиц Шевченко подозревал в нахождении в "приподнятом" настроении. За даму вступились находившиеся рядом мужчины и на видео показано, как группа болельщиков пыталась "по-мужски" поговорить с журналистом.