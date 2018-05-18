пт, 18.05.2018
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  • Сбой в движении поездов: пассажиров Elron призывают следить за расписанием

Сбой в движении поездов: пассажиров Elron призывают следить за расписанием

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ФОТО: Dmitri Kotjuh/J

Произошедший в среду в центре управления Тартуского вокзала пожар вновь привел к сбоям в железнодорожном движении, поезда могут опаздывать. Некоторые рейсы будут заменены автобусами.

Часть рейсов Таллинн-Тарту-Таллинн на отрезке пути Тарту-Табивере-Тарту будут заменены автобусами, поэтому это может привести к опозданиям поездов. На данный момент известно расписание до понедельник, 21 мая.

Elron просит следить за постоянно обновляемой информацией на своей странице elron.ee.

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