Сбой в движении поездов: пассажиров Elron призывают следить за расписанием
18 мая 2018 г., 14:47
Произошедший в среду в центре управления Тартуского вокзала пожар вновь привел к сбоям в железнодорожном движении, поезда могут опаздывать. Некоторые рейсы будут заменены автобусами.
Часть рейсов Таллинн-Тарту-Таллинн на отрезке пути Тарту-Табивере-Тарту будут заменены автобусами, поэтому это может привести к опозданиям поездов. На данный момент известно расписание до понедельник, 21 мая.
Elron просит следить за постоянно обновляемой информацией на своей странице elron.ee.