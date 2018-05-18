В Госдуму поступил законопроект об увеличении числа президентских сроков

Увеличение количества президентских сроков обусловлено "достигнутой социально-политической стабильностью", говорится в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, преемственность власти в России требуется сохранить из-за сложившейся внешнеполитической обстановки, считают составители документа.

На данный момент статья 81 Конституции России запрещает занимать должность президента более двух сроков подряд. Принятие поправок к Конституции потребует внести изменения в закон "О выборах президента РФ", отмечается в сопроводительных документах.

Владимир Путин стал президентом России в 2000 году. Его второй срок завершился в 2008 году, после чего президентский пост занял давний соратник Путина Дмитрий Медведев. Путин был назначен премьер-министром в его правительстве.

В конце своего срока Медведев предложил Путину снова баллотироваться на высший пост. Путина в третий раз избрали президентом в марте 2012 года. Он сделал Медведева премьером.

Кстати сказать, в 2008 году при президенте Медведеве вступили в силу поправки к Конституции РФ, увеличившие срок президентских полномочий с четырех до шести лет.

В марте 2018 года Путин в четвертый раз участвовал в президентских выборах; он набрал на них рекордные 76,6% голосов, напоминает медиа-портал "Медуза". После инаугурации Путин переназначил Медведева премьером.