Неликвид? Покупателя пентхауса на 45-м этаже в Нью-Йорке ждут немыслимо щедрые подарки

Но космическое путешествие стоимостью 250 тысяч долларов за каждого пассажира - не единственный подарок за покупку пентхауса стоимостью 85 миллионов.

Вместе с этой квартирой общей площадью около 1400 кв. метров покупатель также получит:

- яхту за миллион долларов с бесплатной стоянкой на пять лет в доке на Гудзоне;

- два автомобиля Rolls Royce Phantom;

- спортивный родстер Lamborghini Aventador;

- еженедельный обед от французского шеф-повара Даниеля Булю на две персоны в течение года в его знаменитом ресторане Daniel;

- два билета на весь сезон на матчи баскетбольного клуба Brooklyn Nets;

- бесплатное проживание на вилле в Хэмптоне (состоятельная публика проводит там лето, аренда может стоить сотни тысяч долларов);

- кредит в размере два миллиона долларов на ремонт, реконструкцию или редизайн пентхауса;

- услуги личного шеф-повара в течение года;

- постоянные круглосуточные услуги дворецкого.

Ко всем эти подаркам и прилагается пентхаус, занимающий весь 45-й этаж, с десятью спальнями, одиннадцатью мраморными ванными комнатами, несколькими гостиными, бильярдной, огромной террасой с лежаками... В здании для владельцев квартир находится фитнес-центр, спа, бассейн, сауны, парковки, баскетбольная площадка, общие террасы и многие другие удобства, сообщает NBC.

Продажа этой недвижимости идет уже несколько лет, и пока покупателя не нашлось. Поэтому владелец и добавил к списку подарков полет в космос.

Реконструкция 45-го этажа жилого комплекса The Atelier была проведена в 2013 году. Тогда все девять жилых помещений были объединены в одно и выставлены на продажу за 85 миллионов долларов. Интересно, что за прошедшие годы стоимость этих апартаментов не снизилась ни на цент.