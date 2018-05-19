Старейшины Пыхья-Таллинна и Пирита: каждый десятый городской чиновник подвергался домогательству

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд и старейшина Пирита Алина Тубли пишут в Postimees, что сексуальное преследование является серьезной проблемой в общественном секторе.
С одной стороны, очень хорошо, что в Эстонии произошел свой случай из серии #MeToo (в лице Игоря Манга). Это помогает лучше узнать проблеме. А, с другой стороны, важно помнить, что в большей степени случаи сексуального преследования происходят не в настолько выразительных ситуациях и с известными людьми.
Однако домогательства происходят и там, где выполняются значительно более спокойные и рутинные рабочие задачи, чем толкование взаимодействия звезд и человеческих судеб.
Авторы этого мнения недавно провели исследование среди работников таллиннских частей города, чтобы выяснить: является ли домогательство на рабочем месте реальной проблемой, которой нужно заниматься на уровне руководителей районов, или это – псевдопроблема и модная тема?
Отвечающие работают во всех восьми районах Таллинна – всего почти сто работников очень разных возрастов. Три четверти из них – женщины, четверть – мужчины.
Конечно, нельзя со всей уверенностью утверждать, что это представительское исследование обо всех официальных учреждений Эстонии, но городские районы – это обычные, исполняющие, прежде всего, рутинные задачи, исходя из законов и постановлений, организации общественного сектора.
Если там наблюдаются домогательства, то, естественно, это есть и в других местах. И если это беспокоит людей, вызывает в работниках страдания и неудобство, то руководители должны этим заниматься.
Нет хорошего и точного определения, что же такое – домогательство. Удары или толкание, распукание рук по отношению к коллеге во время страстного спора – это неординарное событие в любом трудовом коллективе, которое, конечно, нельзя оставлять без внимания.
Душевное насилие – это неприятнейшее и коварнейшее явление. Сексуальные домогательства могут происходить еще и скрыто, но ощущения от этого еще более неприятные. Для человека это может быть чем-то очень личным, большим, чем обычные рабочие притеснения.
В своем исследовании мы попытались очень простым языком описать, что можно принимать под домогательством, и предоставить отзыв, насколько это распространено и насколько такие случаи вызывали неудобство в отвечавших на вопросы.
Критики движения #MeToo ссылаются на то, что постоянные разговоры о домогательствах вообще делают какие-либо отношения невозможными. Все считается домогательством. Конечно, это не так.
Определенная часть близких отношений сегодня может начаться с рабочих отношений и за это не осуждают никого. Люди остаются людьми и на работе.
Каждый десятый опрошенный нами работник поделился, что им делают повторные предложения о внерабочих отношениях, несмотря на прежние отказы.
Каждый десятый сказал, что сталкивался с прикосновениями, которые не подходили или оказывались неожиданными в конкретной ситуации.
Почти половина призналась, что на работе комментировали их внешность или фигуру, или отпускали шутки с сексуальным подтекстом в их присутствии.
Есть и те, кому на работе давали прозвища с сексуальным подтекстом. Есть и такое, что комментируют сексуальную жизнь коллеги, или отправляют письма или сообщения сексуального содержания.
Ни одно из отписанных выше действий не должно, по мнению авторов мнения, происходить на работе и не может быть акцептуемым в отношении коллег.
Каждый десятый отвечавший признал, что какое-то из описанных выше действий вызывало в нем неудобство – это значит, что каждый десятый испытывал на рабочем месте сексуальные домогательства, и был этим встревожен.
Таким образом, проблема сексуальных домогательств в общественном секторе есть, и руководители должны обращать на это внимание.
Мы попросили участников опроса уточнить, что именно вызывало в них неудобство?
Главным образом – неожиданные прикосновения, но также и сообщения и письма, для которых, как считают отвечавшие, они не давали никакого повода.
Также неудобство вызывает, если от совместного проведения свободного времени или близких отношений приходится неоднократно отказываться. Неудобство вызывает и комментирование внешности.
Каждый десятый сказал, что пытался в дальнейшем избегать кого-то из коллег из-за его поведения. Это неудобно, неприятно и ненормально, и не способствует сотрудничеству внутри учреждения.
Исследование показало, что подобным образом могут себя вести как мужчины, так и женщины, таким образом, нельзя считать домогательство только некорректным поведением мужчин по отношению к женщинам. Правда, мужчина-руководитель в качестве домогающегося встречается в три раза чаще, чем руководитель-женщина. Это, конечно, потому, что мужчин среди руководителей просто больше.
Мы также спросили, к кому нужно обращаться, и кто мог бы решить проблему в случае домогательства?
Четко видно, что решение таких ситуаций является задачей руководителей или предполагается, что в организации есть доверенное лицо, к которому можно обратиться. В то же время считается, что за то, чтобы в организации не было домогательств, отвечают руководители высшего звена.
Радует в результатах, конечно, то, что в возникающих ситуациях ответственным за это считают домогателя, а не того, кого домогаются.
Тут важно мнение, как должно быть организовано решение случаев домогательств. Многие отвечавшие считают важным, чтобы можно было сообщить и сначала обсудить случившееся конфиденциально. Прежде всего, советуют обратиться к своему непосредственному начальнику, и если это не поможет, то к руководителю высшего звена.
Более половины считают, что должен быть четкий порядок, как заниматься случаями домогательств.
Какие выводы можно сделать из этого исследования?
Во-первых, что домогательства есть и в самых обычных организациях общественного сектора и это очень тревожное и наносящее вред сотрудничеству явление, которым должны заниматься руководители высшего звена.
Во-вторых, что каждая организация должна четко определить, какое поведение акцептуется, а какое нет. Мы не можем запретить совершеннолетним людям общаться вне работы. Но мы можем, например, договориться, что повторные приставания с предложениями – это, конечно, домогательство.
Такие вещи нужно обсудить и договориться, чтобы было меньше ложных представлений.
В-третьих, работникам должно быть очень ясно, что делать и как получить помощь, если их кто-то домогается. Человек должен знать, куда обратиться и с кем обсудить ситуацию. Обращающемуся должна быть обеспечена возможность обсудить ситуацию конфиденциально, без того, чтобы за этим автоматически последовали какие-то шаги.
В-четвертых, ответственность руководителей в конкретных случаях - установить границы для беспокоящего других поведения, а также ввести конкретные правила. Как мы не позволяем нападать на работников физически, не можем мы допустить и морального насилия – притеснений на работе и домогательств.