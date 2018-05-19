Старейшины Пыхья-Таллинна и Пирита: каждый десятый городской чиновник подвергался домогательству

Ни одно из отписанных выше действий не должно, по мнению авторов мнения, происходить на работе и не может быть акцептуемым в отношении коллег.

Каждый десятый отвечавший признал, что какое-то из описанных выше действий вызывало в нем неудобство – это значит, что каждый десятый испытывал на рабочем месте сексуальные домогательства, и был этим встревожен.

Таким образом, проблема сексуальных домогательств в общественном секторе есть, и руководители должны обращать на это внимание.

Мы попросили участников опроса уточнить, что именно вызывало в них неудобство?

Главным образом – неожиданные прикосновения, но также и сообщения и письма, для которых, как считают отвечавшие, они не давали никакого повода.

Также неудобство вызывает, если от совместного проведения свободного времени или близких отношений приходится неоднократно отказываться. Неудобство вызывает и комментирование внешности.

Каждый десятый сказал, что пытался в дальнейшем избегать кого-то из коллег из-за его поведения. Это неудобно, неприятно и ненормально, и не способствует сотрудничеству внутри учреждения.

Исследование показало, что подобным образом могут себя вести как мужчины, так и женщины, таким образом, нельзя считать домогательство только некорректным поведением мужчин по отношению к женщинам. Правда, мужчина-руководитель в качестве домогающегося встречается в три раза чаще, чем руководитель-женщина. Это, конечно, потому, что мужчин среди руководителей просто больше.

Мы также спросили, к кому нужно обращаться, и кто мог бы решить проблему в случае домогательства?

Четко видно, что решение таких ситуаций является задачей руководителей или предполагается, что в организации есть доверенное лицо, к которому можно обратиться. В то же время считается, что за то, чтобы в организации не было домогательств, отвечают руководители высшего звена.

Радует в результатах, конечно, то, что в возникающих ситуациях ответственным за это считают домогателя, а не того, кого домогаются.

Тут важно мнение, как должно быть организовано решение случаев домогательств. Многие отвечавшие считают важным, чтобы можно было сообщить и сначала обсудить случившееся конфиденциально. Прежде всего, советуют обратиться к своему непосредственному начальнику, и если это не поможет, то к руководителю высшего звена.

Более половины считают, что должен быть четкий порядок, как заниматься случаями домогательств.

Какие выводы можно сделать из этого исследования?

Во-первых, что домогательства есть и в самых обычных организациях общественного сектора и это очень тревожное и наносящее вред сотрудничеству явление, которым должны заниматься руководители высшего звена.

Во-вторых, что каждая организация должна четко определить, какое поведение акцептуется, а какое нет. Мы не можем запретить совершеннолетним людям общаться вне работы. Но мы можем, например, договориться, что повторные приставания с предложениями – это, конечно, домогательство.

Такие вещи нужно обсудить и договориться, чтобы было меньше ложных представлений.

В-третьих, работникам должно быть очень ясно, что делать и как получить помощь, если их кто-то домогается. Человек должен знать, куда обратиться и с кем обсудить ситуацию. Обращающемуся должна быть обеспечена возможность обсудить ситуацию конфиденциально, без того, чтобы за этим автоматически последовали какие-то шаги.