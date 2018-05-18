Картина дня: гроза на юге страны, запрет ЕС на ввоз продуктов и смерть олимпийского чемпиона из Эстонии

Фото: на Южную Эстонию обрушилась гроза с мощным ливнем и градом

Предупреждение Метеослужбы Эстонии о грозе сбылось, и в Ярвамаа уже сверкают вспышки молнии. Читать далее...

Фото: вылетевший с обрыва в море автомобиль подняли на берег

Полиция подняла на берег автомобиль, который в среду вечером упал в море с обрыва на полуострове Пакри. Читать далее...

Новая ошибка в системе безопасности ИД-карты могла быть создана преднамеренно

Создатель чипа ИД-карты Gemalto начихала на введенные Эстонией меры безопасности, считают эксперты, доказавшие очередную уязвимость. Читать далее...

В Италии житель Эстонии упал с утеса и впал в кому: его семья просит помощи

Семья поскользнувшегося и упавшего с утеса жителя Эстонии оказалась в тяжелой ситуации, поскольку пострадавшего главу семейства необходимо перевезти на лечение в Эстонию, но у него нет частного медицинского страхования, поэтому семье надо самой найти 8500 евро для покрытия расходов на транспортировку. Читать далее...

Евросоюз запретил ввоз мяса и молочной продукции для личного пользования

В Евросоюзе вступают в силу ограничения на ввоз для личного пользования продуктов животного происхождения из третьих стран. Читать далее...

Письмо из Петербурга в Кохтла-Ярве: "Дайте мне квартиру бесплатно, хочу вернуться на родину"

В редакцию пришло письмо от уроженца Кохтла-Ярве, ныне жителя Санкт-Петербурга Алексея Скиданова. Он просит помочь ему в приобретении дешевой квартиры в родном городе, так как целью всей своей жизни считает возвращение на родину. Читать далее...

Трагедия для эстонского и российского спорта: умер Майт Рийсман

На 61-м году жизни скоропостижно скончался чемпион Олимпиады-1980 по водному поло, прославленный тренер Майт Рийсман. Читать далее...

Эстония получила право на проведение Чемпионата мира-2019

На конгрессе ИИХФ в Копенгагене были названы страны-организаторы Чемпионатов мира по хоккея в 2019 году. Читать далее...

Фото и видео: мотоциклист, разогнавшийся до 101 км/ч возле таллиннской школы, поплатился за свой поступок