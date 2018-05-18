В Тарту водители массово подвергают себя опасности

По словам очевидца, машинист подавал сигналы, но машина решила все-таки продолжить свой путь и пересечь железнодорожный переезд. К счастью, автомобиль успел и не столкнулся с поездом.

«Другие водители пересекали железнодорожный переезд в полсотни метров от поезда», - отметил очевидец. Поскольку на переезде сейчас из-за пожара в центре управления Eesti Raudtee Тартуского вокзала не работают шлагбаум и светофор, там установлен стоп-знак, который водители игнорируют. Около двух часов дня на переезде было активное движение, но остановилась только одна учебная машина.