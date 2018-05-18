В Тарту водители массово подвергают себя опасности

В пятницу очевидец сообщил Tartu Postimees, что на переезде Кесккааре один автомобиль проехал через железную дорогу всего в пяти метрах от приближающегося товарного поезда.
По словам очевидца, машинист подавал сигналы, но машина решила все-таки продолжить свой путь и пересечь железнодорожный переезд. К счастью, автомобиль успел и не столкнулся с поездом.
«Другие водители пересекали железнодорожный переезд в полсотни метров от поезда», - отметил очевидец. Поскольку на переезде сейчас из-за пожара в центре управления Eesti Raudtee Тартуского вокзала не работают шлагбаум и светофор, там установлен стоп-знак, который водители игнорируют. Около двух часов дня на переезде было активное движение, но остановилась только одна учебная машина.
Руководитель по коммуникации Eesti Raudtee Моника Кальюсаар сказала, так быстро тяжело найти людей, чтобы оснастить регулировщиками все переезды. «Сотредничаем с полицией и прилагаем все усилия, что в результате неожиданной ситуации не произошло ни одного ДТП», - сказала Кальюсаар. Около трех часов она сообщила, что на переезд Кесккааре был поставлен регулировщик.