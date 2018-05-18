Галерея: красивый и стильный дом в Виймси подешевел

Земельный участок площадью 1112 м2 расположен внутри квартала и отделен от дороги, что делает его особенно уютным и безопасным. Подъездная территория участка выложена каменным паркетом, основная территория тщательно ухожена - аккуратно и красиво посажены цветы, кусты и плодовые деревья.

Дом построен из блоков, имеет удобную, продуманную планировку и высококачественную и современную отделку.

Общая площадь дома - 219 м2. К этой цифре нужно добавить 22,5 м2 террас и 20,7 м2 балконов.

На первом этаже расположены: прихожая, гостиная с открытой кухней, баня с комнатой отдыха, туалет, гараж на две машины и котельная, а также две удобные террасы. Пол жилых помещений первого этажа выложен эффектной глянцевой плиткой, большие окна делают комнаты светлыми и просторными, а уюта добавляет камин.

На втором этаже расположены: лестничный холл, четыре спальни, гардеробная, а также большая ванная комната с джакузи и душем. На две стороны дома выходят уютные балконы. Пол в холле, как и ступени межэтажной летницы, выложен красивой мраморной плиткой, на полу в комнатах - светлый натуральный паркет. В каждой комнате установлен кондиционер.

Стильная кухонная мебель укомплектована бытовой техникой Siemens, имеется система видеонаблюдения на шесть камер с функциональным монитором, видеодомофон, входные ворота и ворота гаража с электроприводом.

На участке расположены летний шатер и место для гриля.