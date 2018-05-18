Получить ИД-карту по гарантии хотят более 1300 человек

"О желании получить карту по гарантии уже сообщило более 1300 человек, но в то же время еще много тех пользователей ИД-карты, чей адрес электронной почты eesti.ee не переведен на тот адрес э-почты, которым человек пользуется постоянно, и эти люди сообщение от нашего департамента не получили. Этим пользователям мы вышлем повторное оповещение на адрес личной э-почты", – сказала эксперт по документам Департамента полиции и погранохраны Кайа Кирх.

В случае, если повторное оповещение получит пользователь, который уже сообщил о своем желании получить карту по гарантии, то на такое письмо снова отвечать не надо.

Если человек все же не получил э-письмa, но его документ выдан до октября 2014 года и карту обновляли в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, то на сайте можно проверить документ и получить инструкции к действию. Консультацию можно также получить по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000, который работает в будние дни с 8 до 19 часов.

Кайа Кирх подчеркивает, что тех пользователей ИД-карты, которые не ставят при помощи карты дигитальные подписи и не заходят в э-услуги, данная проблема не затрагивает и в таком случае ничего предпринимать не надо.

"ИД-карта действует как удостоверяющий личность документ до конца срока, указанного на карте, также карта действует и в качестве карты клиента, и в аптеке для получения лекарств по дигирецепту", – говорит Кирх.

Департамент полиции и погранохраны обменяет по гарантии те карты, которые действуют дольше трех месяцев с момента обращения пользователя в Департамент полиции и погранохраны. По гарантии карту можно обменять и после того, как сертификаты карты будут признаны недействительными 1 июня.

ИД-карту с недействительными сертификатами больше нельзя будет использовать электронным образом, поэтому для аутентификации в э-услугах и проставления дигитальной подписи следует подать ходатайство о получении новой карты или использовать mobiil-ID.