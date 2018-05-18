пт, 18.05.2018
"Реформисты объявили себя либералами, но апартеид явно не входит в число либеральных ценностей". Олев Ремсу
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Видео: лихач на BMW промчался мимо полиции со скоростью 190 км/ч

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Промчавщийся мимо полиции водитель BMW был задержан и доставлен в арестный дом.

8 мая в 18.31 дорожные полицейские были на шоссе Таллинн-Тарту и стали двигаться в сторону столицы, когда мимо них промчался темный BMW, передает Postimees.

Патруль стал преследовать автомобиль. До остановки BMW ехал со скоростью 190 км/ч. 34-летний мужчина, который уже неоднократно был наказан за превышение скорости, был приговорен к 15 суткам ареста и в качестве дополнительного наказания у него забрали водительские права на восемь месяцев.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ