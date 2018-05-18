Видео: лихач на BMW промчался мимо полиции со скоростью 190 км/ч

8 мая в 18.31 дорожные полицейские были на шоссе Таллинн-Тарту и стали двигаться в сторону столицы, когда мимо них промчался темный BMW, передает Postimees .

Патруль стал преследовать автомобиль. До остановки BMW ехал со скоростью 190 км/ч. 34-летний мужчина, который уже неоднократно был наказан за превышение скорости, был приговорен к 15 суткам ареста и в качестве дополнительного наказания у него забрали водительские права на восемь месяцев.