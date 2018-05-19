Фото: как научиться смотреть на картинки в интернете, а видеть реальный интерьер будущей квартиры

Не тратьте время попусту — идите в проверенные места. Первый бесплатный путь — сайты и соцсети печатных изданий, но не поиск по картинкам в поисковике.

Многомиллионным группам в соцсетях не стоит безоговорчно доверять: их редко можно рассматривать как визуальные университеты. Там правят бал лайки и желание модератора получить максимальный охват поста.

Уж лучше ищите авторские каналы близких вам по интерьерному восприятию людей в Instagram или Pinterest. Подписывайтесь и следите за обновлениями. Это требует времени, но результат того стоит.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Далеко не всегда красивый интерьер с картинки будет таким же и в вашей квартире. Как понять, что идея с фотографии подходит именно вам и не получить в итоге чужую квартиру? Задайте себе вот такие вопросы:

1. Что именно мне нравится на этом фото? Важно выделить костяк идеи. Иногда после этого вы охладеете к картинке в целом, но это нормально.

2. Соответствует ли мое помещение тому, что на фото? Может быть, потолки у вас намного ниже или окна совсем не в пол. Ищите приближенные к вашей реальности варианты.

3. А не рендер ли это? То есть чистой воды иллюстрация, дизайн-решение, нарисованное в программе 3D-моделирования. За кадром остаются нюансы: скажем, вентиляционные решетки, крепежные элементы и прочие мелочи — из экономии времени визуализаторы рендеров про них как бы забывают. Но появление этих деталей в реальном интерьере может испортить идеальную картину.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Как правильно смотреть на фотографии

Интерьерная фотосъемка довольно лукава, а повторенная идея не всегда смотрится также эффектно, как на картинке.

Для создания профессионального фото интерьера фотограф и дизайнер привозят на объект множество аксессуаров. Вазы, статуэтки, картины, текстиль создают шарм, но отвлекают от главного: формы пространства, отделки потолка, пола, стен, предметов мебели. Попробуйте мысленно убрать все аксессуары и понять, как та же комната будет смотреться с пустыми поверхностями и голыми стенами, без эффектного ковра, который отвлекает внимание. Скажем, если на серый диван положить две ярко-красные декоративные подушки и поддержать цвет еще каким-нибудь элементом, даже посредственный дизайн будет выглядеть ярким и интересным. Не дайте себя обмануть!