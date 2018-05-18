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Читайте, кого налоговики проверят на предмет зарплат в конверте

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Зарплата в конверте. Иллюстративное фото.

ФОТО: Марко Саарм

Аудиторы налогово-таможенного департамента вновь намереваются летом чаще посещать занимающиеся строительством частных домов предприятия, чтобы избежать дальнейших требований к работникам и работодателям, связанных с выплатой зарплат в конвертах, передает Rus.err.

"Одна из целей проверок — напомнить получателям зарплат, что за декларирование и уплату налогов отвечают и они, получатели зарплат, если сознательно берут зарплату в конверте, поскольку в этом случае работодатель и работник отвечают за уплату подоходного налога солидарно", - пояснила специалист отдела налогов Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг в интервью Службе новостей "Радио 4".

Также налоговики будут проверять и регистрацию работников.

"Помимо регистрации департамент интересует и то, намного ли уступает уровень зарплат в строительной фирме среднему уровню по отрасли и региону. С этой недели работники начнут получать от Налогово-таможенного департамента автоматические уведомления, если работодатель сделает о них в регистре запись о прекращении, начале или изменении даты окончания работ или отменит запись", - добавила Клеттенберг.

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