Читайте, кого налоговики проверят на предмет зарплат в конверте

"Одна из целей проверок — напомнить получателям зарплат, что за декларирование и уплату налогов отвечают и они, получатели зарплат, если сознательно берут зарплату в конверте, поскольку в этом случае работодатель и работник отвечают за уплату подоходного налога солидарно", - пояснила специалист отдела налогов Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг в интервью Службе новостей "Радио 4".

Также налоговики будут проверять и регистрацию работников.