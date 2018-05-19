Фото: что самое модное в комнатном цветоводстве в этом году?

А что, в таком случае, в тренде?

1. Домашние оранжереи

В любых вариантах: от мини-садиков на гидропонике, которые продает IKEA, до гигантских шкафов-вазонов, где срезанные цветы продолжают благоухать благодаря конструкции из флористических губок. По сути это - гигантские вазы под колпаком.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Важный нюанс: в интерьере должен присутствовать некий замкнутый стеклянный объем, например, витрина, как в музее природы, через которую предстоит любоваться зеленым уголком. В проекте на фото это сплошное остекление лоджии. Именно в такой дизайн-концепции было оформлено множество стендов миланской мебельной выставки в 2018 году.

2. Сад на века

На миланских стендах в целом было довольно много капитальных зеленых насаждений, если так можно назвать растения в интерьере. Это не просто кадки, которые составили вместе, а инсталляции с использованием земли, травы, мха, в которые высаживаются деревья-крупномеры и другие растения.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Понятно, что выставочные стенды вряд ли можно принимать, как буквальное руководство к действию. Но тренд очевиден: так растения активнее интегрируются в жилой интерьер.

3. Восточные традиции

Мода на пестролистный клен и композиции в духе икебаны наметилась еще в прошлом году. В этом году мода на восточный сад сохранилась. И даже получила дальнейшее развитие.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Некоторые компании сделали ставку на икебану. Были разработаны специальные мебельные элементы для ее удобного размещения: на фото — столик с контейнером под дерево средних размеров.

4. Подвесные сады

От кашпо и вазонов из макраме прошлых лет эти сады отличаются более замкнутыми объемами.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Одно из таких устройств на фото: выглядит, как гигантский светильник, внутри которого живое растение. Производители уверяют, что растение два года может жить без вашего участия: достаточно однократно залить воду в поддон и подключить устройство к сети.