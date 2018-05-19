сб, 19.05.2018
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Роскошная вилла музыканта Принса на Карибах выставлена на аукцион

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ФОТО: скриншот с сайта premiereestates.com

Выставленный на продажу в 2016 году особняк американского певца Принса (Принс Роджерс Нельсон), который скончался два года назад в результате передозировки фентанила, так и не нашел своего покупателя и теперь стала лотом аукциона, сообщает Realty.newsru.com.

Теперь роскошная вилла на коралловом острове Провиденсиалес карибского архипелага Теркс и Кайкос будет выставлена на аукцион - он пройдет 12 июля 2018 года.

Если ранее эта недвижимость продавалась по цене 12 миллионов долларов, то нынешние торги, которые проводит Premiere Estates Auction Company, начнутся без минимальной цены.

В особняке, который Принс приобрел в 2010 году, шесть спален, шесть ванных комнат, домашний кинотеатр, спортзал и многочисленные террасы, с которых открываются завораживающие виды на море. Общая площадь виллы - около 1000 квадратных метров. К ней примыкает частная территория площадью более двух гектаров, которая со всех сторон окружена водой. На территории - два частных оборудованных пляжа, своя пристань, тропические сады, бассейн, теннисный корт, домик для охраны.

ФОТО: скриншот с сайта premiereestates.com

Там есть знаменитая пурпурная дорога. В этот цвет дорожку на территории виллы по просьбе Принса выкрасили сразу после покупки. Музыкант, чей альбом Purple Rain ("Пурпурный дождь") к одноименного музыкальному фильму был признан одним из самых успешных альбомов в истории, питал особые чувства к пурпурному цвету, сделав его одним из отличительных элементов своего имиджа.

Принс приезжал сюда время от времени отдохнуть от повседневной суеты и своего постоянного дома в пригороде Миннеаполиса.

Для участия в аукционе необходимо внести депозит в размер 100 тысяч долларов.

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