Роскошная вилла музыканта Принса на Карибах выставлена на аукцион

Теперь роскошная вилла на коралловом острове Провиденсиалес карибского архипелага Теркс и Кайкос будет выставлена на аукцион - он пройдет 12 июля 2018 года.

Если ранее эта недвижимость продавалась по цене 12 миллионов долларов, то нынешние торги, которые проводит Premiere Estates Auction Company, начнутся без минимальной цены.

В особняке, который Принс приобрел в 2010 году, шесть спален, шесть ванных комнат, домашний кинотеатр, спортзал и многочисленные террасы, с которых открываются завораживающие виды на море. Общая площадь виллы - около 1000 квадратных метров. К ней примыкает частная территория площадью более двух гектаров, которая со всех сторон окружена водой. На территории - два частных оборудованных пляжа, своя пристань, тропические сады, бассейн, теннисный корт, домик для охраны.

ФОТО: скриншот с сайта premiereestates.com

Там есть знаменитая пурпурная дорога. В этот цвет дорожку на территории виллы по просьбе Принса выкрасили сразу после покупки. Музыкант, чей альбом Purple Rain ("Пурпурный дождь") к одноименного музыкальному фильму был признан одним из самых успешных альбомов в истории, питал особые чувства к пурпурному цвету, сделав его одним из отличительных элементов своего имиджа.

Принс приезжал сюда время от времени отдохнуть от повседневной суеты и своего постоянного дома в пригороде Миннеаполиса.