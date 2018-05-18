Судьбоносная ошибка опытного мотоциклиста и известного дизайнера

Обстоятельства гибели известного дизайнера Маргуса Трийбманна в ДТП с участием мотоцикла вновь подтверждают истину: даже опытный мотоциклист может во вполне безопасных дорожных условиях совершить ошибку, которая закончится его гибелью, пишет Postimees.
Авария с участием мотоцикла – это не обычное столкновение. В нем всегда есть пострадавший. В дорожном движение это правило с 99-процентной вероятностью. Однако мотоаварий со смертельным исходом в Эстонии удавалось избегать в течение трех последних лет.
До 23 апреля этого года. Беда пришла оттуда, откуда ее ожидали меньше всего. Это произошло на Сааремаа рядом с одной из самых красивых рыбацких деревень Вятта. Погода была хорошей, видимость и дорожные условие – замечательными. Время – около 13.45 дня.
Известный дизайнер и руководитель дизайнерского бюро Keha3 Маргус Трийбманн (51) сел на свой мотоцикл, чтобы добраться к концу рабочего дня до таллиннского детского сада, чтобы забрать сына. Вместе с ним в Курессаре направился его знакомый, который ехал впереди на автомобиле. Чуть позже сидевший за рулем машины друг увидел, как Трийбманн на узкой асфальтированной дороге совершил вроде бы рутинный обгон и даже помахал ему рукой.
Скорость автомобиля в тот момент была около 90 км/ч. Скорость мотоциклиста явно была значительно больше, но ничего из ряда вон выходящего. Трийбманн являлся членом пропагандирующей вежливое дорожное движение «Культурной мотобанды» и среди своих друзей был известен как опытный водитель.
Но то, что произошло после, было ужасно. Трийбманн въехал на своем BMW R1200 в несущественный, пологий поворот: если ехать со стороны Вятта, он находится недалеко от автобусной остановки деревни Кайлука и, чтобы назвать этот поворот опасным, нужно иметь богатую фантазию.
Неизвестно по каким причинам, Трийбманн не смог взять на своем мотоцикле этот пологий поворот. «Почему ты не поворачиваешь?» - успел за его спиной подумать друг, но Трийбманн не свернул.
Его мотоцикл съехал прямо с обочины дороги. Жизнь талантливого дизайнера и хорошего человека прервалась у молодых сосенок.
Почему это произошло с Трийбманном, остается непонятным. Во вступившем два дня назад, в эту среду, в силу постановлении о невозбуждении уголовного дела указана простая причина смертельной аварии: ошибка в управлении. Видевшие случившееся люди исключают возможность, что кто-то мог пробежать перед его мотоциклом, что нарушило бы нормальную траекторию движения.
Поэтому остается непонятным, почему обычный мотоциклист ошибся в простой ситуации. Возможно, одна из косвенных причин кроется в информации, выяснившейся только после следствия: в момент аварии погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Отработавший десять лет в полицейском мотопатруле ведущий сотрудник службы охраны правопорядка Кальмер Тикерпе говорит, что ошибка, которая может стать судьбоносной, обычно совершается неожиданно. Если слишком быстро войти в какой-то поворот, мотоциклист может неожиданно для себя обнаружить, что вырулить уже невозможно.
«Тут нужно умение держать равновесие. Иногда достаточно лишь такой малости, - говорит он. – И если ты понимаешь, что равновесие больше не помогает, нет ничего другого, как жать тормоз до отказа. Это, конечно, опасно, но в любом случае лучше, чем вылететь с трассы не тормозя».
Погибший в аварии Трийбманн не сделал ни того, ни другого.
Во избежание попадания в такую ситуацию, Тикерпе советует по возможности поучиться в выравнивании мотоцикла и управления им на большой скорости на круговых дорогах где-то рядом с домом. Хотя бы раз в год. «В какой-то момент это умение пригодится. Ездить на мотоцикле прямо может каждый», - говорит он.
Тикерпе еще раз напоминает одну из основных истин мотоциклистов: для мотоциклиста нет аварий, которые заканчиваются простым столкновением. Мотоциклист всегда получает физическую травму. Эту истину на личном опыте хорошо знает его коллега Марек Вяхи.
Отработавший 18 лет мотополицейским Вяхи за эти годы был участником двух аварий, и в обоих случаях дело закончилось больницей и долгим больничным листом. «Если уже попал в аварию, то больше шутить не будешь», - говорил ставший этой весной чемпионом Европы Вяхи.
Страж порядка и две тяжелые аварии
Мотополицейский Марек Вяхи вспоминает свои аварии – обе закончились тяжелыми травмами.
«Первая стала результатом моей оплошности и излишним рвением молодого человека», - говорит Вяхи. 40-летний теперь мужчина вспоминает аварию, произошедшую в 2005 году в Таллинне на ныммеском бульваре Вабадузе. Он уже успел достать свой мотоцикл из гаража в связи с началом сезона и проехать на нем первый десяток километров по городу, когда ему на глаза попался явно превысивший сколько легковой автомобиль.
«Я начал изучать скорость по своему табло, но тогда табло прибора пересекалось с мотоциклом и, чтобы это сделать, мне пришлось отклониться в сторону», - говорит он.
Мотополицейский Марек Вяхи
Eero Vabamägi
Вяхи помнит, что успел заметить, что скорость идущего с одной стороны автомобиля была 68 км/ч, а с другой стороны краем глаза он зафиксировал, что едущая впереди него машина резко затормозила. А последний момент он пытался объехать остановившуюся перед ним машину, зацепил ее за задний угол и вылетел через руль прямо на дорогу.
«Я упал на спину и ноги ударились об асфальт со страшным грохотом. Когда попытался пошевелить ногами, то понял, что лодыжка сломана настолько, что нога болтается только на одной коже. После этой аварии я три с половиной месяца пробыл на больничном», - рассказал мотополицейский.
Второй раз Вяхи попал в аварию через девять лет, в 2014 году рядом с деревней Упа на Сааремаа, когда только закончил дежурство и ехал домой. «Был пологий поворот, и у меня было 90 или 100 (км/ч), когда барсук выскочил из канавы прямо под переднее колесо», - вспоминает он.
Вяхи успел даже нажать на тормоза, но все завершилось гибелью барсука и многометровым скольжением мотополицейского по асфальту: «Одна перчатка у меня слетела, а вторую стер об асфальт до дыр. Кости были целыми, но комбинезон был так протерт до кожи, что две недели пришлось сидеть дома, пока все не зажило».