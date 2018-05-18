Судьбоносная ошибка опытного мотоциклиста и известного дизайнера

Страж порядка и две тяжелые аварии

Мотополицейский Марек Вяхи вспоминает свои аварии – обе закончились тяжелыми травмами.

«Первая стала результатом моей оплошности и излишним рвением молодого человека», - говорит Вяхи. 40-летний теперь мужчина вспоминает аварию, произошедшую в 2005 году в Таллинне на ныммеском бульваре Вабадузе. Он уже успел достать свой мотоцикл из гаража в связи с началом сезона и проехать на нем первый десяток километров по городу, когда ему на глаза попался явно превысивший сколько легковой автомобиль.

«Я начал изучать скорость по своему табло, но тогда табло прибора пересекалось с мотоциклом и, чтобы это сделать, мне пришлось отклониться в сторону», - говорит он.

Мотополицейский Марек Вяхи Eero Vabamägi

Вяхи помнит, что успел заметить, что скорость идущего с одной стороны автомобиля была 68 км/ч, а с другой стороны краем глаза он зафиксировал, что едущая впереди него машина резко затормозила. А последний момент он пытался объехать остановившуюся перед ним машину, зацепил ее за задний угол и вылетел через руль прямо на дорогу.

«Я упал на спину и ноги ударились об асфальт со страшным грохотом. Когда попытался пошевелить ногами, то понял, что лодыжка сломана настолько, что нога болтается только на одной коже. После этой аварии я три с половиной месяца пробыл на больничном», - рассказал мотополицейский.

Второй раз Вяхи попал в аварию через девять лет, в 2014 году рядом с деревней Упа на Сааремаа, когда только закончил дежурство и ехал домой. «Был пологий поворот, и у меня было 90 или 100 (км/ч), когда барсук выскочил из канавы прямо под переднее колесо», - вспоминает он.

Вяхи успел даже нажать на тормоза, но все завершилось гибелью барсука и многометровым скольжением мотополицейского по асфальту: «Одна перчатка у меня слетела, а вторую стер об асфальт до дыр. Кости были целыми, но комбинезон был так протерт до кожи, что две недели пришлось сидеть дома, пока все не зажило».