Дмитрий Медведев. ФОТО: Scanpix

Премьер России Дмитрий Медведев назвал министров, которые войдут в состав его кабинета. В списке девять новых фамилий, в том числе замдиректора ФСБ Евгений Зиничев и глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, сын бывшего главы ФСБ Николая Патрушева.

Структуру кабинета министров президент России Владимир Путин утвердил ранее на этой неделе - почти ничего не изменилось. А вот фамилии новые появились. В правительстве будет 22 министра. Их них девять - новички.

Поменялся глава МЧС - вместо Владимира Пучкова министром стал Евгений Зиничев, до сих пор занимавший пост замглавы ФСБ России. В 2016 году он несколько месяцев был врио губернатора Калининградской области, а до этого возглавлял областное управление ФСБ.

Председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совбеза России, бывшего директора ФСБ Николая Патрушева, станет министром сельского хозяйства, сменив Александра Ткачева.

Новое министерство науки возглавил Михаил Котюков, до сих пор руководивший Федеральным агентством научных организаций.

Сергея Донского на посту главы минприроды сменил губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Кобылкин. Александра Галушку на посту министра по развитию Дальнего Востока - губернатор Амурской области Александр Козлов. Министром по делам Северного Кавказа вместо Льва Кузнецова будет Сергей Чеботарев, работавший замначальника одного из управлений Кремля.

Поменялся и министр строительства - вместо Михаила Меня будет Владимир Якушев, который стал губернатором Тюменской области после Сергея Собянина. СМИ угадали кандидатуру нового главы минтранса - Максима Соколова, в адрес которого звучало много критики, сменил его заместитель Евгений Дитрих.

О том, что главой нового министерства цифрового развития станет руководитель аналитического центра при правительстве Константин Носков, писал "Коммерсант" и оказался прав.

Ранее стали известны фамилии десяти вице-премьеров - Антон Силуанов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Юрий Борисов, Алексей Гордеев, Максим Акимов и Константина Чуйченко и Юрия Трутнева.

Теперь стало ясно, что посты министров сохранили глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу (Медведев назвал его Константиновичем вместо Кужугетовича, и они с Путиным не смогли удержать улыбки), министр иностранных дел Сергей Лавров, юстиции - Александр Коновалов, здравоохранения - Вероника Скворцова, культуры - Владимир Мединский, промышленности и торговли - Денис Мантуров, просвещения - Ольга Васильева, спорта - Павел Колобков, труда - Максим Топилин, экономического развития - Максим Орешкин, глава минэнерго - Александр Новак.

Встреча Путина с Медведевым, которая проходила в сочинской резиденции Бочаров ручей, заняла всего несколько минут. Путин обещал уже в пятницу подписать указы о назначениях, и уже через час с небольшим указы были подписаны.

Как собирали правительство

Новое правительство начало формироваться 7 мая - в день инаугурации Путина, избравшегося на четвертый президентский срок. Путин оправдал ожидания экспертов и на пост премьера внес кандидатуру Медведева.

На следующий день его кандидатуру утвердила Госдума. Путин приехал в нижнюю палату, чтобы представить Медведева. За него проголосовали 374 депутата, против были 56. После чего президент своим указом утвердил Медведева в должности главы правительства.

Через неделю, как это и положено по конституции, Медведев приехал к Путину в Сочи и представил свои предложения о структуре правительства. То есть сколько и каких должно быть министров и вице-премьеров и кто кому подчиняется. Путин структуру одобрил и подписал указ.

Изменения по сравнению с прежним составом кабинета оказались минимальными. Эксперты сочли это свидетельством того, что правительство по-прежнему будет играть роль исполнителя решений Путина и Кремля и не сможет начать самостоятельно проводить реформы.

Добавился один вице-премьер - теперь их будет десять.

Первым вице-премьером вместо Игоря Шувалова, который покидает правительство Медведева, станет министр финансов Антон Силуанов. Он будет совмещать оба поста. Шувалов считался умеренным либералом и лоббистом интересов бизнеса, у Силуанова нет такой репутации.

Добавленный вице-премьер будет отвечать за цифровую экономику, транспорт и связь. Им стал Максим Акимов. Министерство связи и массовых коммуникаций переименовывается в министерство цифрового развития (сокращенно его уже стали называть Минцифрой), оно будет в подчинении Акимова.

Самым заметным изменение стало разделение министерства образования и науки на две части - министерство просвещения и министерство науки, последнее поглотит Федеральное агентство научных организаций, созданное под реформу академии наук.

Кроме того, появится агентство по надзору за образованием. Правительственную комиссию по координации деятельности "открытого правительства", напротив, закрыли. А еще Росмолодежь переподчинили напрямую правительству, в чем газета "Ведомости" разглядела внимание властей к участию молодежи в акциях оппозиционера Алексея Навального.

Кого не досчитались

Еще до голосования в Госдуме Медведев назвал фамилии будущих вице-премьеров. Он сделал это на встрече с "Единой Россией". Выяснилось, что из девяти заместителей премьера свои кресла потеряют пятеро.

Оставшиеся вице-премьеры при этом пересядут в другие кресла. Ольга Голодец будет отвечать не за социальные вопросы (этим займется вернувшаяся в правительство Татьяна Голикова), а за спорт и культуру. А отвечавший за спорт Виталий Мутко теперь станет специалистом по строительству.

Кроме первого вице-премьера Шувалова, проработавшего в правительстве больше 13 лет, кабинет министров покинули Аркадий Дворкович (его ждут в "Сколково"), Дмитрий Рогозин ("Коммерсант" ожидает его появления в "Роскосмосе"), Сергей Приходько (источник Би-би-си не связывает это со скандалом с Настей Рыбкой и Олегом Дерипаской) и Александр Хлопонин.