Таави Аас: борьба с коррупцией — наш приоритет

"Каждый случай воровства или извлечения незаконного дохода прискорбен и наносит удар по престижу города, но каждое раскрытие - это шаг на пути искоренения коррупции, - считает мэр Таллинна Таави Аас, - потому что показывает, что ни одна махинация не остается нераскрытой либо благодаря усилиям внутреннего контроля, либо вмешательству полиции".

Целью должно стать полное искоренение таких явлений в городе, подчеркнул Аас, сообщила в пятницу BNS пресс-служба мэрии Раэпресс.

"Борьба с коррупцией - наш приоритет, и мы уж приступили к разработке соответствующей программы", - сказал мэр, по словам которого полиция ведет еще ряд расследований, занимаются этим и контрольные органы города. Пока нельзя исключить выявления новых случаев, но все они будут становиться достоянием общественности, а город будет тесно сотрудничать с правоохранительными органами.

По мнению мэра,, старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд, поступил совершенно правильно, посоветовав обратить внимание полиции на случай взятки в Сылеском спортивном центре, однако он мог бы информировать и руководство города, чтобы не создавалось впечатления, что виновата чуть ли ни горуправа.