Путин прокомментировал выписку Скрипаля: "Дай Бог ему здоровья"

"Я думаю, что если бы, как утверждали наши британские коллеги, было использовано какое-то боевое отравляющее вещество, то этот человек погиб бы на месте. Боевое отравляющее вещество настолько сильное, что человек погибает или мгновенно, или в течение нескольких секунд, может, нескольких минут", - сказал Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи в пятницу.

Комментируя выписку Скрипаля из больницы, он сказал: "Слышал об этом. Дай Бог ему здоровья, мы очень рады".

"Слава Богу, он поправился, вышел из больницы и надеюсь, он будет жив и здоров и невредим", - добавил президент.

В пятницу Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила, что Скрипаль выписаниз больницы. 17 мая телеканал Sky news сообщал, что британские следователи допрашивают Скрипаля по мере того, как он идет на поправку. Дочь Скрипаля Юлию выписали из больницы более месяца назад.

Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, по версии Лондона, 4 марта подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон ранее заявил, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к отравлению. Российская сторона категорически отвергла все обвинения на этот счет, подчеркнув, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не было. В Москве также напомнили, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.