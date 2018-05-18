В одном из торговых центров Эстонии вспыхнул пожар, людей эвакуировали

По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнаского спасательного центра, сегодня в 16.36 поступил вызов из торгового центра. По первоначальным данным, на втором этаже в конторе загорелся электрический щит.

"Людей эвакуировали, и важно то, что никто не пострадал", — отметил пресс-секретарь.

Работы по тушению еще идут. На месте происшествия находятся спасательные команды из Хяэдемеэсте, Килинги-Нымме, Пярну-Яагупи и Пярну.

По словам дежурного пресс-секретаря, огонь распространился на крышу, по этой причине работы по тушению проводились примерно на десяти квадратных метрах.

Действующий руководитель торгового центра Ивар Пинсель сообщил, что часть магазинов одежды сегодня останется закрыта. "Нужно проверить электросистему, чтобы все работало как надо", - отметил он. Другая часть центра, где расположен Rimi, откроется.

Более подробно рассказать об обстоятельствах пожара Пинсель не может, в случившемся еще разбираются.

"Огонь был в комнате с электрическим щитом, внизу находилась контора, однако люди уже ушли и опасности ни для кого не было", - сказал Пинсель.

Посетительница торгового центра рассказала, что неожиданно пошел дым со стороны двора, заработали сирены и погас свет. Всех посетителей выпроводили.

Другая посетительница сказала, что делала покупки, когда включилась пожарная сигнализация. Она успела пройтись по нескольким магазинам, прежде чем в центре погасли огни.