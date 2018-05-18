Эдвард Лукас: не вините в популизме избирателей

Такую точку зрения гладко представил родившийся в Праге французский ученый Жак Рупник, который в этом месяце выступил в оксфордском колледже Святого Антония с ежегодной лекцией Лешека Колаковского, частью проекта, который проходил при поддержке расположенного в Лондоне Института польской культуры и Варшавского университета. В 1988 году Рупник опубликовал книгу «Другая Европа», которая предсказывала крах коммунизма и призывала сонных западных европейцев очнуться от своей солипсистской и покровительственной глупости в отношении второй половины части света.

Сложно пересказать его 90-минутную лекцию «Польша между европейскостью и национализмом: национальная исключительность или региональная норма?», но ее кульминацией стало его воспоминание о частной беседе с польским писателем и диссидентом Адамом Михником в блистательно оптимистичное лето 1991-го года. Михник — которым в то время широко восхищались и которого теперь ненавидят многие польские консерваторы — сказал, что Польше грозят три типа фундаментализма. Первый — этнический национализм, в котором любые разговоры о дискриминации или преследованиях отметаются как угроза для национального интереса. Второй — клерикализм, а третий — политика, основанная на моральных абсолютах, из-за которых противников считают не заблуждающимися, а злом.

В то время подобные взгляды казались преувеличением, но сейчас многие считают их пророческими. Закручивание гаек начинается с норм и институтов, оттуда переходит к свободе прессы и заканчивается — пока только в Венгрии — ограничивающими мерами в культурной сфере, где театры и музеи становятся политическим полем боя. Михник не упомянул дополнительную проблему — влияние олигархов на политику.

Волна, идущая по Центральной Европе, к сожалению, не ограничена регионом и вину за нее невозможно возложить на десятилетия, проведенные под коммунизмом. Нетерпеливые и выступающие против элит силы привели к победе Дональда Трампа, Брекзиту, политическому перевороту в Австрии и ошеломительному сдвигу в Италии.

Во-вторых, эти силы не непобедимы. Они побеждают, поскольку сформировавшиеся партии (можете называть их центристскими, либеральными с маленькой буквы «л» или мейнстримными партиями) выдвигают слабых кандидатов и проводят плохие предвыборные кампании. «Право и справедливость» в 2015 году под руководством Ярослава Качиньского впервые получила большинство в парламенте благодаря счастливому случаю на выборах (левой партии чуть-чуть не хватило, чтобы пройти в парламент). Она процветает отчасти благодаря хитрому политиканству, но во многом благодаря разобщенности и неэффективности оппозиции.

В-третьих, эти направленные против элит настроения раздувают подлинные жалобы. Меняющиеся традиции общества, глобализация и технология принесли много пользы молодой, обеспеченной, урбанизированной, образованной и мобильной части народа. Другие сегменты электората чувствуют себя в итоге чужими и обманутыми. Люди, руководящие западными демократиями, не заметили этого.

Как отметил Рупник, отвечая на вопросы после лекции, крах коммунизма в 1989-м году вселил в западные демократии самодовольное отношение к проблемам, которые уже тогда были очевидны. Бывшие порабощенные народы со своей стороны отказались от наследия инакомыслия и попытались последовать обладающей серьезными недостатками западной модели. Во многих странах на востоке и западе последующие годы привели к переход государственных институтов и политической власти в руки политических и экономических картелей.

Теперь избиратели выражают недовольство самодовольными, командующими и часто коррумпированными элитами. Правда, они часто делают это, голосуя за те партии и тех политиков, которые утверждают, что настроены против элит, но на самом деле ничем не лучше. Эта логика может казаться извращенной, но мы не можем винить избирателей, у которых мало вариантов.

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