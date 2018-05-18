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Дорожающее топливо пока не скажется на цене билетов авиаперевозчика Nordica

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Самолет Nordica. Иллюстративное фото.

ФОТО: JAANUS LENSMENT/PM/SCANPIX BALTICS

На фоне продолжающегося роста мировых цен на нефть повышается стоимость авиационного топлива, которое за год подорожало в Европе более чем в два раза. Между тем в эстонской национальной авиакомпании Nordica пока не видят необходимости в повышении цен на билеты, передает Rus.err.

По словам руководителя отдела маркетинга и коммуникаций авиакомпании Nordica Тоомаса Уйбо, в какой-то момент это может сказаться на стоимости билетов, однако пока необходимости в повышении цен нет.

Уйбо добавил, что авиаперевозчик по прежнему предлагает билеты по льготным ценам: "Прогнозировать, как долго сохранится такая ситуация, очень трудно".

Как пояснил ведущий эксперт отдела общественного транспорта Департамента шоссейных дорог Мика Мянник, базовой ценой на авиационное горючее является его стоимость по состоянию на 1 июня 2016 года – 0,407 евро за литр.

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