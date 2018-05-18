Дорожающее топливо пока не скажется на цене билетов авиаперевозчика Nordica

На фоне продолжающегося роста мировых цен на нефть повышается стоимость авиационного топлива, которое за год подорожало в Европе более чем в два раза. Между тем в эстонской национальной авиакомпании Nordica пока не видят необходимости в повышении цен на билеты, передает Rus.err.