Дорожающее топливо пока не скажется на цене билетов авиаперевозчика Nordica

На фоне продолжающегося роста мировых цен на нефть повышается стоимость авиационного топлива, которое за год подорожало в Европе более чем в два раза. Между тем в эстонской национальной авиакомпании Nordica пока не видят необходимости в повышении цен на билеты, передает Rus.err.
По словам руководителя отдела маркетинга и коммуникаций авиакомпании Nordica Тоомаса Уйбо, в какой-то момент это может сказаться на стоимости билетов, однако пока необходимости в повышении цен нет.
Уйбо добавил, что авиаперевозчик по прежнему предлагает билеты по льготным ценам: "Прогнозировать, как долго сохранится такая ситуация, очень трудно".
Как пояснил ведущий эксперт отдела общественного транспорта Департамента шоссейных дорог Мика Мянник, базовой ценой на авиационное горючее является его стоимость по состоянию на 1 июня 2016 года – 0,407 евро за литр.