Открыто средство против не поддающегося лечению рака

При большинстве типов рака молочной железы применяют препараты либо на основе эстрогена, либо прогестерона, либо белка HER2. Трижды негативный рак, который встречается в 20 процентах случаев, устойчив ко всем этим видам терапии. Некоторые эффективные варианты лечения нацелены на уничтожение метастаз, однако эти препараты обладают токсичным действием на здоровые ткани.

Исследователи обнаружили, что использование ингибиторов белка TAK1 в мышах, больных трижды негативным раком молочной железы, уменьшает рост метастаз в легких. Блокирующим соединением является 5Z-7-оксозеанол (OXO), однако он разрушается в крови. Чтобы повысить эффективность ингибитора, ученые разработали пакет доставки препарата в виде наночастиц, состоящих из липидов. Они переносят OXO в кровотоке, доставляя его во вторичные опухолевые очаги.