Хирурги Северо-Эстонской региональной больницы провели новаторскую операцию

Эта процедура впервые прошла в Балтийских странах. «Из-за сопутствующих заболеваний обычная открытая операция представляла бы серьезный риск для пациента, поэтому мы в ходе эндоваскулярной операции в сотрудничестве с ангиорадиологами доктором Калле Пыдером и доктором Владиславом Маликовым под рентгенологическим контролем установили пациенту, 69-летнему мужчине, стент-графты в брюшной аорте, подвздошной и почечной артериях», - рассказал Идла.