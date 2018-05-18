Хирурги Северо-Эстонской региональной больницы провели новаторскую операцию

Сосудистые хирурги Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) доктор Андрес Идла и доктор Прийт Пыдер провели обширную эндоваскулярную операцию аневризмы брюшной аорты.
Эта процедура впервые прошла в Балтийских странах. «Из-за сопутствующих заболеваний обычная открытая операция представляла бы серьезный риск для пациента, поэтому мы в ходе эндоваскулярной операции в сотрудничестве с ангиорадиологами доктором Калле Пыдером и доктором Владиславом Маликовым под рентгенологическим контролем установили пациенту, 69-летнему мужчине, стент-графты в брюшной аорте, подвздошной и почечной артериях», - рассказал Идла.
Эта процедура называется FEVAR (Fenestrated EndoVascular Aneurysm Repair).
В качестве проктора/руководителя из фирмы COOK Medical присутствовал и участвовал в операции профессор радиологии доктор Мартин Кохер из Чехии. Операция прошла без технических проблем, общее состояние пациента удовлетворительное.