Этим летом полиция будет уделять особое внимание превышению скорости

Основная причина ДТП - высокая скорость и опасные маневры. И именно на превышение скорости полиция будет обращать усиленное внимание в летнее время, и это касается не только мотоциклистов.

"Наказание должно быть таким, чтобы оно воздействовало на будущих нарушителей, предостерегало их от нарушений. Также оно должно повлиять на нарушителей, чтобы они больше никогда не совершали подобных действий", - объяснила судья Мерле Партс.