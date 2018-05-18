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  • Этим летом полиция будет уделять особое внимание превышению скорости

Этим летом полиция будет уделять особое внимание превышению скорости

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

За последние пять лет в Эстонии произошло около 400 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в которых погибли 11 человек и пострадали более 400 человек, передает Rus.err.

Основная причина ДТП - высокая скорость и опасные маневры. И именно на превышение скорости полиция будет обращать усиленное внимание в летнее время, и это касается не только мотоциклистов.

"Наказание должно быть таким, чтобы оно воздействовало на будущих нарушителей, предостерегало их от нарушений. Также оно должно повлиять на нарушителей, чтобы они больше никогда не совершали подобных действий", - объяснила судья Мерле Партс.

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