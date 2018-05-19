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Фото: этот дом можно купить в Таллинне всего за 70 000 евро

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ФОТО: KV.EE

При постоянно растущих ценах на недвижимость максимально привлекательными для покупателей становятся небольшие и недорогие объекты, написал портал Kodu.

Например, в Таллинне можно найти и недорогую недвижимость. Правда, эта недвижимость будет скромной по размерам. Например, вот такая однокомнатная дача в Мяхе. 

ФОТО: KV.EE

Строение площадью 31 квадратный метр требует капитального ремонта, но после обновления вполне подходит в качестве первого жилья для молодой семьи или бездетной пары, которые принципиально не хотят жить в многоквартирном доме. 

ФОТО: KV.EE

Дача стоит на участке размером в легендарные шесть соток, поэтому если вы в перспективе хотели бы построить здесь большой дом, такой возможности у вас не будет, и это нужно учитывать. 

ФОТО: KV.EE

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