Фото: в продаже красивый и стильный дом на берегу озера Выртсъярв

Находящийся недалеко от озера Выртсъярв особняк площадью 565,8 квадратных метров имеет свой неповторимый облик. Озелененный и ухоженный участок, новый красивый дом - все полностью готово для встречи новых хозяев, которым нужно всего лишь собрать чемоданы и приехать на встречу с новой жизнью.

ФОТО: KV.EE

На участке они найдут также просторную баню, летнюю кухню с грилем и гараж. Площадь участка - 14 950 квадратных метров, что дает возможность для планирования полезных для жизни и отдыха зон. А почему бы не начать здесь свой туристический бизнес?

ФОТО: KV.EE