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Фото: в продаже красивый и стильный дом на берегу озера Выртсъярв

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ФОТО: KV.EE

Просторный и красивый деревенский дом ждет своих новых хозяев, способных оценить стильную деревянную архитектуру, пишет портал Kodu.

Находящийся недалеко от озера Выртсъярв особняк площадью 565,8 квадратных метров имеет свой неповторимый облик. Озелененный и ухоженный участок, новый красивый дом - все полностью готово для встречи новых хозяев, которым нужно всего лишь собрать чемоданы и приехать на встречу с новой жизнью. 

ФОТО: KV.EE

На участке они найдут также просторную баню, летнюю кухню с грилем и гараж. Площадь участка - 14 950 квадратных метров, что дает возможность для планирования полезных для жизни и отдыха зон. А почему бы не начать здесь свой туристический бизнес? 

ФОТО: KV.EE

О возможностях, которые открываются перед покупателями этого дома, можно узнать ЗДЕСЬ.

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