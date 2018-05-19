Фото: в продаже красивый и стильный дом на берегу озера Выртсъярв

Просторный и красивый деревенский дом ждет своих новых хозяев, способных оценить стильную деревянную архитектуру, пишет портал Kodu.
Находящийся недалеко от озера Выртсъярв особняк площадью 565,8 квадратных метров имеет свой неповторимый облик. Озелененный и ухоженный участок, новый красивый дом - все полностью готово для встречи новых хозяев, которым нужно всего лишь собрать чемоданы и приехать на встречу с новой жизнью.
На участке они найдут также просторную баню, летнюю кухню с грилем и гараж. Площадь участка - 14 950 квадратных метров, что дает возможность для планирования полезных для жизни и отдыха зон. А почему бы не начать здесь свой туристический бизнес?
О возможностях, которые открываются перед покупателями этого дома, можно узнать ЗДЕСЬ.