Почему бы нет? На аукционе osta.ee продается киоск, вполне пригодный для дачи
19 мая 2018 г., 14:29
Портал Kodu откопал на интернет-аукционе забавный лот: киоск, который можно отвезти на свой участок и перестроить в гостевой домик или летнюю кухню.
Киоск, который можно назвать и торговым павильоном, имеет площадь 20 квадратных метров и находится в Сауэ.
И строение, и помещение в хорошем состоянии. В нем установлена отопительная система и сигнализация. Для транспортировки его нужно всего лишь сдвинуть с места, поднять и установить на платформу. Самовывоз.
Цена киоска сейчас весьма подходящая. Торги продолжаются до 6 июня включительно. Информация об условиях продажи - ЗДЕСЬ.