сб, 19.05.2018
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  • Почему бы нет? На аукционе osta.ee продается киоск, вполне пригодный для дачи

Почему бы нет? На аукционе osta.ee продается киоск, вполне пригодный для дачи

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ФОТО: osta.ee

Портал Kodu откопал на интернет-аукционе забавный лот: киоск, который можно отвезти на свой участок и перестроить в гостевой домик или летнюю кухню. 

Киоск, который можно назвать и торговым павильоном, имеет площадь 20 квадратных метров и находится в Сауэ. 

ФОТО: osta.ee

И строение, и помещение в хорошем состоянии. В нем установлена отопительная система и сигнализация. Для транспортировки его нужно всего лишь сдвинуть с места, поднять и установить на платформу. Самовывоз. 

ФОТО: osta.ee

Цена киоска сейчас весьма подходящая. Торги продолжаются до 6 июня включительно. Информация об условиях продажи - ЗДЕСЬ

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