Почему бы нет? На аукционе osta.ee продается киоск, вполне пригодный для дачи

Киоск, который можно назвать и торговым павильоном, имеет площадь 20 квадратных метров и находится в Сауэ.

И строение, и помещение в хорошем состоянии. В нем установлена отопительная система и сигнализация. Для транспортировки его нужно всего лишь сдвинуть с места, поднять и установить на платформу. Самовывоз.