Виден каждый шаг: полиция теперь следит за порядком на улицах города через камеры нового поколения

Для обеспечения безопасности и порядка полиция с помощью города Тарту к уже имеющимся 18 камерам наблюдения установила еще 15 новых аппаратов с более четкой картинкой. Они были установлены на самых многолюдных участках улиц и в местах, куда чаще всего вызывают полицию.

По словам Урмаса Клааса город сотрудничает с полицией для обеспечения безопасности жителей и гостей Тарту уже давно. «Начали сотрудничать для внедрения системы видеонаблюдения в центре Тарту уже в 2007 году и теперь нам надо расширить сеть камер наблюдения», - сказал мэр.

У новых камер Full HD качество, мощный оптический зум, работают в инфокрасном режиме ночного видения и позволяют просматривать записи определенного периода времени. Полиция продемонстрировала снимки со старых и новых камер, которые отличаются как день и ночь.

Расширение сети камер наблюдения стоит почти 12 000 евро, деньги выделил город Тарту.