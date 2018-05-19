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  • Виден каждый шаг: полиция теперь следит за порядком на улицах города через камеры нового поколения

Виден каждый шаг: полиция теперь следит за порядком на улицах города через камеры нового поколения

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ФОТО: Raimu Hanson

Представители тартуской городской власти — мэр Урмас Клаас, председатель горсобрания Ааду Муст, а также вице-мэры Рено Лайдре, Мадис Лепайыэ и Раймонд Тамм — сегодня ночью отправились вместе с полицией на патрулирование центра города, но перед этим ознакомились с возможностями камер наблюдения нового поколения, передает Tartu Postimees.

Для обеспечения безопасности и порядка полиция с помощью города Тарту к уже имеющимся 18 камерам наблюдения установила еще 15 новых аппаратов с более четкой картинкой. Они были установлены на самых многолюдных участках улиц и в местах, куда чаще всего вызывают полицию.

По словам Урмаса Клааса город сотрудничает с полицией для обеспечения безопасности жителей и гостей Тарту уже давно. «Начали сотрудничать для внедрения системы видеонаблюдения в центре Тарту уже в 2007 году и теперь нам надо расширить сеть камер наблюдения», - сказал мэр.

У новых камер Full HD качество, мощный оптический зум, работают в инфокрасном режиме ночного видения и позволяют просматривать записи определенного периода времени. Полиция продемонстрировала снимки со старых и новых камер, которые отличаются как день и ночь.

Расширение сети камер наблюдения стоит почти 12 000 евро, деньги выделил город Тарту.

Камера наблюдения запечатлела, как полицейские и представители горуправления во время патрулирования направляются от улицы Рюйтли в сторону Ратушной площади. 

ФОТО: Kuvatõmmis

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