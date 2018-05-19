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У российского самолета со 170 пассажирами отказал двигатель во время полета

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ФОТО: FABIO LIMA / AFP

Лайнер лоукостера "Победа" вернулся во "Внуково" после отказа двигателя в воздухе над Воронежем, сообщил в субботу утром "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Самолет Boeing-737 вернулся на аэродром вылета - во "Внуково" и приземлился на одном работающем двигателе", - сказал источник. По его словам, на борту находится порядка 170 пассажиров, никто не пострадал, передает Newsru.

Ранее РИА "Новости" со ссылкой на представителя "Победы" сообщило, что самолет Boeing, выполнявший рейс из Москвы в Астрахань, возвращается в аэропорт "Внуково" из-за отказа правого двигателя.

"Произошел отказ правого двигателя при выполнении рейса в Астрахань", - сообщили в авиакомпании.

Судя по информации ресурса Flightradar24, воздушное судно развернулось в небе над Волгоградской областью.

Согласно расписанию аэропорта, рейс "Победы" в Астрахань ДР 163 вылетел в субботу из "Внуково" в 7:15 мск. Он должен был прибыть в Астрахань в 9:18 мск. Рейс, как следует из данных табло, выполняется на Boeing 737-800.

По данным авиакомпании, все ее 12 самолетов модели Boeing 737-800 произведены в 2014-2015 годах и получены напрямую с завода-изготовителя.

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