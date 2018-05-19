Случайная фотография спасла маленького ребенка от слепоты

Софи Финдалл и Даррен Маршалл отдыхали вместе с тогда еще семимесячной дочерью Присли в январе прошлого года на Тенерифе, передает Postimees со ссылкой на Daily Mail. «Когда были в отеле, попросили местного фотографа сделать несколько снимков ребенка. В предпоследний день отдыха пошли за снимками и фотограф подозвал нас к себе», - вспоминает Софи Финдалл. Фотограф Алессия сказала, чтобы они посмотрели на глаза ребенка — на снимке один из них был красный, а другой — светло-белый.

«Она сказала, что глаз не должен быть белым и ребенка стоит показать врачу, поскольку у Присли в глазу может быть опухоль. Сразу, как только мы покинули самолет, отправились с дочкой в больницу и узнали, что все довольно серьезно. Проблема была категории B (самый низкий уровень — Е), поэтому мы еще вовремя обратились», - объяснила мать ребенка.

У семимесячной девочки оказалась ретинобластома - злокачественная опухоль сетчатки глаза. Маленькую Присли лечили в нескольких больницах. Она прошла несколько лазерных лечебных процедур, химиотерапию и пережила временную потерю зрения. На данный момент ребенку два года, она должна через каждые шесть недель ходить на проверки, но врачи верят в ее полное выздоровление.