В Эстонии все чаще диагностируют первично-множественные злокачественные опухоли

По статистике множественные опухоли в Эстонии возникают в основном у пациентов в возрасте 67-69 лет, преимущественно мужчин. По мнению врачей, это скорее всего связано с тем, что женщины более внимательны к своему здоровью и своевременно обращаются к доктору, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".