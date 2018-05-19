В Эстонии все чаще диагностируют первично-множественные злокачественные опухоли

По данным медиков Клиники Тартуского университета, в Эстонии с 1995 по 2015 год первично-множественная опухоль проявилась примерно у 150 000 человек.
По статистике множественные опухоли в Эстонии возникают в основном у пациентов в возрасте 67-69 лет, преимущественно мужчин. По мнению врачей, это скорее всего связано с тем, что женщины более внимательны к своему здоровью и своевременно обращаются к доктору, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Учитывая современные способы лечения рака и продолжительность жизни людей, можно ожидать, что частота проявления множественной раковой опухоли в Эстонии возрастет. Но насколько она будет высока, сейчас трудно оценить", – сказала онколог клиники Тартуского университета и Ида-Таллиннской центральной больницы Марью Казе.