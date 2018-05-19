Офицер сбежал из Северной Кореи в Южную на лодочке

Беглецов обнаружили в Желтом море к северу от острова Пэннёндо. Сейчас они находятся под надзором южнокорейской береговой охраны. Полиция проведет расследование, передает Lenta.ru.

Как отмечает агентство, это первый побег северокорейского офицера с 2008 года. Тогда 28-летний лейтенант пересек укрепленную сухопутную границу между странами.