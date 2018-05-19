Фото: ночью на парковке дотла сгорел автомобиль
19 мая 2018 г., 11:34
Вчера, 18 мая, около 22.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Вильянди на парковке у железнодорожной станции на улице Ваксали горит автомобиль, передает Sakala.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, открытым огнем горел Volkswagen Golf. Спасатели потушили пожар. Огонь не затронул переднюю часть машины, а все остальное уничтожил.
Очевидно, что пожар начался от задней части автомобиля. Причину возгорания выясняет полиция.
Сгоревший автомобиль уже убран с парковки.