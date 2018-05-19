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  • Фото: ночью на парковке дотла сгорел автомобиль

Фото: ночью на парковке дотла сгорел автомобиль

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ФОТО: Kenno Soo

Вчера, 18 мая, около 22.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Вильянди на парковке у железнодорожной станции на улице Ваксали горит автомобиль, передает Sakala.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, открытым огнем горел Volkswagen Golf. Спасатели потушили пожар. Огонь не затронул переднюю часть машины, а все остальное уничтожил. 

Очевидно, что пожар начался от задней части автомобиля. Причину возгорания выясняет полиция.

Сгоревший автомобиль уже убран с парковки. 

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