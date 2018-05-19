сб, 19.05.2018
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Фото: купившему один из этих трех домов не нужно искать работу!

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ФОТО: KV.EE

По всей Эстонии продаются дома, в которых действуют небольшие фирмы, и это отличная возможность, купив дом, продолжить бизнес, предлагает портал Kodu.

1. Гостевой дом в Вана-Вастселийна, Вырумаа, 75 000 евро

ФОТО: KV.EE

Гостевой дом в Вана-Вастселийна построен в 1960 году. Часть его можно использовать под собственное жилье, часть - сдавать внаем туристам. 

2. Гостевой дом в деревне Ребясе, Вырумаа, 149 000 евро

ФОТО: KV.EE

Это целый хутор, состоящий из гостевого дома, жилого дома и бани. Тут можно и жить, и работать, обслуживая постояльцев: в трехэтажном гостевом доме места для них достаточно, а роскошная природа юга Эстонии всегда привлекает туристов. 

3. Здание школы Лепистику в деревне Роозику, Вырумаа, 279 000 евро

ФОТО: KV.EE

В легендарном здании школы располагается кафе со своим шоколадным цехом. Остальные помещения используются как гостиничные номера. В доме можно проводить различные мероприятия. 

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