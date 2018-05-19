Фото: купившему один из этих трех домов не нужно искать работу!

Гостевой дом в Вана-Вастселийна построен в 1960 году. Часть его можно использовать под собственное жилье, часть - сдавать внаем туристам.

Это целый хутор, состоящий из гостевого дома, жилого дома и бани. Тут можно и жить, и работать, обслуживая постояльцев: в трехэтажном гостевом доме места для них достаточно, а роскошная природа юга Эстонии всегда привлекает туристов.