Фото: купившему один из этих трех домов не нужно искать работу!

19 мая 2018 г., 17:33
По всей Эстонии продаются дома, в которых действуют небольшие фирмы, и это отличная возможность, купив дом, продолжить бизнес, предлагает портал Kodu.
Гостевой дом в Вана-Вастселийна построен в 1960 году. Часть его можно использовать под собственное жилье, часть - сдавать внаем туристам.
Это целый хутор, состоящий из гостевого дома, жилого дома и бани. Тут можно и жить, и работать, обслуживая постояльцев: в трехэтажном гостевом доме места для них достаточно, а роскошная природа юга Эстонии всегда привлекает туристов.
В легендарном здании школы располагается кафе со своим шоколадным цехом. Остальные помещения используются как гостиничные номера. В доме можно проводить различные мероприятия.