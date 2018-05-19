Галерея: в центре Тарту проходит массовый протест, тысячи человек встали в цепочку

Участники мероприятия начали собираться в центре города с 11.30 у реки Эмайыги. Живая цепь свяжет берега Эмайыги через мосты. Цель акции - поддержать выдвинутое государству городом Тарту и волостным собранием Тартумаа требование прекратить специальную планировку целлюлозного завода.

Акцию в порядке гражданской инициативы организуют волонтеры, объединившиеся в фейсбуке в группы “Tartu tselluloositehas” и “Ei! Emajõe tselluloositehasele”. Слоган движения - “Emajõe elu hoieldes” (Сохраняя жизнь Эмайыги).

Одновременно с живой цепочкой состоится акция в защиту Эмайыги "Emajõel Emajõe kaitseks", на эту акцию организаторы ожидают участников на плавсредствах — от каноэ до судна Seto Line, суда также соберутся перед центром Atlantise на Эмайыги. Участников живой цепочки поддерживают музыканты и певцы исполнением своих произведений.

Те, кто не имеет возможности прибыть на место, но хотел бы поддержать акцию, могут организовать живую цепь близ любого водоема, а затем направить фотографии на веб-сайт www.emajogi.ee