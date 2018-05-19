Российский бизнесмен: эстонские предприниматели - это космос!

Вчера в Нарва-Йыэсуу на российско-эстонском экономическом форуме руководитель расположенной в Гатчине компании Primatek Валерий Ефимов во время выступления похвалил эстонских предпринимателей, передает Äripäev.
У Primatek есть заводы как в России, так и в странах бывшего Советского Союза.
В Эстонии Primatek в сотрудничестве с Нарвским промышленным парком и строительной фирмой Rand & Tuulberg строит завод в Нарве. "То, как они работали и какие задачи перед собой ставили - это просто космос в сравнении с нашей российской действительностью", - признал Ефимов. Он сказал, что не знает, как бы они справились со всеми проблемами с эстонскими законами, если бы не помощь Нарвского промышленного парка.
Завод Primatek в Нарве должен быть готов в августе этого года.
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