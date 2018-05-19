Российский бизнесмен: эстонские предприниматели - это космос!

В Эстонии Primatek в сотрудничестве с Нарвским промышленным парком и строительной фирмой Rand & Tuulberg строит завод в Нарве. "То, как они работали и какие задачи перед собой ставили - это просто космос в сравнении с нашей российской действительностью", - признал Ефимов. Он сказал, что не знает, как бы они справились со всеми проблемами с эстонскими законами, если бы не помощь Нарвского промышленного парка.