У министра внутренних дел требуют доказать законность получения им эстонского гражданства

По словам Пыллуааса, в субботнем номере газеты Õhtuleht Министерство внутренних дел утверждает, что Анвельт — гражданин Эстонии по рождению, однако в том же номере газеты историк Яак Валге пишет о полностью противоположном, передает Rus.ERR .

"В соответствии с Законом Эстонской республики о гражданстве ребенок наследует эстонское гражданство в случае, если в момент его рождения по меньшей мере один из родителей имеет эстонское гражданство. Как явствует из объяснений Яака Валге, эстонского гражданства не было ни у ниспровергателей Эстонской республики и коммунистов, дедушек Анвельта — Яана Анвельта и Рихарда Маяка, ни, скорее всего, у их супруг. По оценке Валге, по этой причине не могло быть эстонского гражданства и у родившихся в советское время родителей Андреса Анвельта — Яана и Розы", - подчеркнул Пыллуаас.