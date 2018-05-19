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У министра внутренних дел требуют доказать законность получения им эстонского гражданства

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Андрес Анвельт.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Министр внутренних дел Андрес Анвельт должен убедительно опровергнуть все сомнения по поводу законности его эстонского гражданства — или оставить свой нынешний пост, считает заместитель председателя оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас.

По словам Пыллуааса, в субботнем номере газеты Õhtuleht Министерство внутренних дел утверждает, что Анвельт — гражданин Эстонии по рождению, однако в том же номере газеты историк Яак Валге пишет о полностью противоположном, передает Rus.ERR.

"В соответствии с Законом Эстонской республики о гражданстве ребенок наследует эстонское гражданство в случае, если в момент его рождения по меньшей мере один из родителей имеет эстонское гражданство. Как явствует из объяснений Яака Валге, эстонского гражданства не было ни у ниспровергателей Эстонской республики и коммунистов, дедушек Анвельта — Яана Анвельта и Рихарда Маяка, ни, скорее всего, у их супруг. По оценке Валге, по этой причине не могло быть эстонского гражданства и у родившихся в советское время родителей Андреса Анвельта — Яана и Розы", - подчеркнул Пыллуаас.

По его словам, если Андресу Анвельту оформили эстонское гражданство по рождению на основании заведомо ложных данных, то его, в соответствии с законом, следует аннулировать.

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