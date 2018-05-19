Эстония опередила несколько десятков стран ЕС по важному показателю

Эстония в индексе ЕС занимает 6-е, Литва - 13-е место.

Уровень развития Латвии отвечает среднему по ЕС. Достичь прогресса ей позволили улучшения в аспекте совместимости и в сфере цифровых публичных услуг.

Все больше жителей Латвии пользуются услугами интернет-банка и э-управления, однако половина жителей не имеет цифровых навыков или владеет ими на низком уровне.

EK указывает, что в 2017 году Латвии удалось достичь довольно большого прогресса в общем аспекте совместимости, где ее темп роста равняется среднему в ЕС. В отношении фиксированного широкополосного покрытия домохозяйств в стране наблюдается застой - она все еще отстает от среднего показателя ЕС и с покрытием 93% домохозяйств занимает 24-е место.

При этом почти все покрытие обеспечивает подключение следующего поколения (91% домохозяйств) и даже скоростное широкополосное подключение (88% домохозяйств), ставя Латвию в число ведущих стран-участниц, чьи показатели намного превышают средний в ЕС.

Покрытие 4G в Латвии тоже очень высокое (98% домохозяйств). Уровень использования скоростного и особо скоростного широкополосного интернета тоже значительно выше среднего в ЕС - его абонируют соответственно 42% и 35% домохозяйств (в ЕС в среднем - 33% и 15,4%).

Однако, несмотря на небольшой прирост в 2017 году, общее использование фиксированных широкополосных услуг в Латвии все еще немного ниже среднего в ЕС. Эту тенденцию в известной мере компенсирует намного больший прирост мобильных широкополосных подключений, так как имеются широкие возможности выбора планов передачи данных по доступным ценам, указывает EK.

По созданию оптической сети и введению услуг 4G Латвия входит в число лидеров. Однако все еще проблематичен цифровой разрыв между городом и селом.

В первую пятерку индекса в этом году входят Дания, Швеция, Финляндия, Нидерланды и Люксембург, а замыкают его - Польша, Италия, Болгария, Греция и Румыния.