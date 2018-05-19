Большая галерея: 10 000 женщин пробежались по улицам Таллинна Ищите себя и знакомых!
19 мая 2018 г., 15:04
Сегодня, 19 мая, в Пирита с 13 до 15.30 проходит традиционный Майский забег.
В марафоне на 7 км стартовали более 10 000 женщин.
Забег выиграла лучшая в Эстонии бегунья на средние дистанции Лийна Чернов, которая пробежала 7 км за 23.28,1. Свой прошлогодний рекорд Чернов улучшила на семь секунд.
На втором месте оказалась 13-летняя Луна-Александра Лагода со временем 23.59,2. Третьей прибежала к финишу Кайза Кукк, которая уступила Лагоде 43 секунды.
Ищите в большой галерее Postimees себя и знакомых!