В марафоне на 7 км стартовали более 10 000 женщин.

Забег выиграла лучшая в Эстонии бегунья на средние дистанции Лийна Чернов, которая пробежала 7 км за 23.28,1. Свой прошлогодний рекорд Чернов улучшила на семь секунд.

На втором месте оказалась 13-летняя Луна-Александра Лагода со временем 23.59,2. Третьей прибежала к финишу Кайза Кукк, которая уступила Лагоде 43 секунды.