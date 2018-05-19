Контавейт проиграла в полуфинале теннисного турнира в Риме украинке Свитолиной
19 мая 2018 г., 15:15
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (ATP 26) должна была признать победу в полуфинале теннисного турнира WTA высокого уровня украинки Элины Свитолиной (АТР 4).
Контавейт проиграла Свитолиной в двух сетах 6: 4, 6: 3, передает Rus.ERR.
В четверть финале Контавейт победила вторую ракетку мира, датчанку Каролину Возняцки. Она обыграла Возняцки в двух сетах — 6:3, 6:1.
Анетт Контавейт пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Риме, обыграв опытную американку Винус Уильямс.