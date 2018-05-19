Жена эстонского бизнесмена втайне построила себе загородный дом

«Я не успокоилась пока не приобрела старую мельницу. Вынуждена была для этого продать свою квартиру в центре города. Мужу, Энну, ничего не сказала, строила тайно. Это было так увлекательно — из старого создавать новое», - сказала Harju Elu владелица дома, который получил звание самого красивого в Эстонии загородного дома в 2017 году.

Хели сразу запало в сердце это место, а Энну мельница не пришлась по душе, поскольку он посчитал, что им не нужно еще одно место, где надо косить траву. «Позвонила маклеру, что мы не покупаем, - рассказывает Хели, добавляя, что не могла после этого заснуть всю ночь. - Думала, что неужели я ничего не могу сама...Должен ли муж, которые всю свою жизнь руководить на огромном предприяти, и дома всегда принимать решения...»

В результате родилось решение — не говоря ни слова мужу, она решила купить мельницу. Для этого пришлось продать квартиру в центре города на улице Лаутери.

«Было очень увлекательно строить так, чтобы никто не знал. Только дочки были в курсе», - рассказывает Хели Вескимяги.