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  • Из-за пластмассовой коробки пришлось вызвать спасателей

Из-за пластмассовой коробки пришлось вызвать спасателей

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Спасатели. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino /

В 8.22 на улицу Хирвела в волости Тори вызвали спасателей, передает Pärnu Postimees.

На улице Хирвела чувствовался запах гари и был виден дым. Спасатели отреагировали на вызов со всей серьезностью.

На месте выяснилось, что в одной из квартире пластмассовая коробка попала на горячую плиту.

Спасатели осмотрели и проветрили дом.

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