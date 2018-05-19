Из-за пластмассовой коробки пришлось вызвать спасателей

Rus.Postimees.ee112Из-за пластмассовой коробки пришлось вызвать спасателейИз-за пластмассовой коробки пришлось вызвать спасателейRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать19 мая 2018 г., 16:23Спасатели. Иллюстративное фото.ФОТО: Mailiis Ollino /В 8.22 на улицу Хирвела в волости Тори вызвали спасателей, передает Pärnu Postimees.На улице Хирвела чувствовался запах гари и был виден дым. Спасатели отреагировали на вызов со всей серьезностью.На месте выяснилось, что в одной из квартире пластмассовая коробка попала на горячую плиту.Спасатели осмотрели и проветрили дом.вызовгарьдомдымспасатели