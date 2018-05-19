Картина дня: королевская свадьба, массовый протест в Тарту и скандал из-за гражданства министра

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями субботы.
Фото и видео: в центре Тарту проходит массовый протест
В субботу в центре Тарту около полудня началась акция протеста против крупномасштабных планов строительства близ города целлюлозного комбината. Тысячи человек встали в цепочку. Читать далее...
Фото, видео и блог: Меган Маркл и принц Гарри стали мужем и женой
Сегодня, 19 мая, в часовне имени святого Георгия в Виндзорском замке состоялась долгожданная свадьба принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл. Читать далее...
У министра внутренних дел требуют доказать законность получения им эстонского гражданства
Министр внутренних дел Андрес Анвельт должен убедительно опровергнуть все сомнения по поводу законности его эстонского гражданства — или оставить свой нынешний пост, считает заместитель председателя оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас. Читать далее...
В Эстонии все чаще диагностируют первично-множественные злокачественные опухоли
По данным медиков Клиники Тартуского университета, в Эстонии с 1995 по 2015 год первично-множественная опухоль проявилась примерно у 150 000 человек. Читать далее...
Старейшины Пыхья-Таллинна и Пирита: каждый десятый городской чиновник подвергался домогательству
Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд и старейшина Пирита Алина Тубли пишут в Postimees, что сексуальное преследование является серьезной проблемой в общественном секторе. Читать далее...
Российский бизнесмен: эстонские предприниматели - это космос!
Вчера в Нарва-Йыэсуу на российско-эстонском экономическом форуме руководитель расположенной в Гатчине компании Primatek Валерий Ефимов во время выступления похвалил эстонских предпринимателей. Читать далее...
Жара возвращается? В Эстонии вновь потеплеет до 25 градусов тепла
По данным службы погоды, в ближайшие дни жителей Эстонии будет радовать солнечная теплая весенняя погода. Читать далее...
Жена эстонского бизнесмена втайне построила себе загородный дом
Хели Вескимяги - жена владельца мебельного предприятия Standard Энна Вескимяги - построила себе загородный дом и ни слова не сказала мужу. Читать далее...
Виден каждый шаг: полиция теперь следит за порядком на улицах города через камеры нового поколения
Для обеспечения безопасности и порядка полиция с помощью города Тарту установила 15 новых камер с более четкой картинкой. Они были установлены на самых многолюдных участках улиц и в местах, куда чаще всего вызывают полицию. Читать далее...
Большая галерея: 10 000 женщин пробежались по улицам Таллинна
Сегодня, 19 мая, в Пирита с 13 до 15.30 проходил традиционный Майский забег. В марафоне на 7 км стартовали более 10 000 женщин. Читать далее...
У российского самолета отказал двигатель во время полета
Лайнер лоукостера "Победа" вернулся во "Внуково" после отказа двигателя в воздухе над Воронежем. На борту находились порядка 170 пассажиров. Читать далее...
Случайная фотография спасла маленького ребенка от слепоты
Спасителем семимесячного младенца стал внимательный фотограф, который во время путешествия сделал снимок ребенка и обратил внимание родителей на важную деталь. Читать далее...