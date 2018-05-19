Картина дня: королевская свадьба, массовый протест в Тарту и скандал из-за гражданства министра

Фото и видео: в центре Тарту проходит массовый протест

В субботу в центре Тарту около полудня началась акция протеста против крупномасштабных планов строительства близ города целлюлозного комбината. Тысячи человек встали в цепочку. Читать далее...

Фото, видео и блог: Меган Маркл и принц Гарри стали мужем и женой

Сегодня, 19 мая, в часовне имени святого Георгия в Виндзорском замке состоялась долгожданная свадьба принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл. Читать далее...

У министра внутренних дел требуют доказать законность получения им эстонского гражданства

Министр внутренних дел Андрес Анвельт должен убедительно опровергнуть все сомнения по поводу законности его эстонского гражданства — или оставить свой нынешний пост, считает заместитель председателя оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас. Читать далее...

В Эстонии все чаще диагностируют первично-множественные злокачественные опухоли

По данным медиков Клиники Тартуского университета, в Эстонии с 1995 по 2015 год первично-множественная опухоль проявилась примерно у 150 000 человек. Читать далее...

Старейшины Пыхья-Таллинна и Пирита: каждый десятый городской чиновник подвергался домогательству

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд и старейшина Пирита Алина Тубли пишут в Postimees, что сексуальное преследование является серьезной проблемой в общественном секторе. Читать далее...

Российский бизнесмен: эстонские предприниматели - это космос!

Вчера в Нарва-Йыэсуу на российско-эстонском экономическом форуме руководитель расположенной в Гатчине компании Primatek Валерий Ефимов во время выступления похвалил эстонских предпринимателей. Читать далее...

Жара возвращается? В Эстонии вновь потеплеет до 25 градусов тепла

По данным службы погоды, в ближайшие дни жителей Эстонии будет радовать солнечная теплая весенняя погода. Читать далее...

Жена эстонского бизнесмена втайне построила себе загородный дом

Хели Вескимяги - жена владельца мебельного предприятия Standard Энна Вескимяги - построила себе загородный дом и ни слова не сказала мужу. Читать далее...

Виден каждый шаг: полиция теперь следит за порядком на улицах города через камеры нового поколения

Для обеспечения безопасности и порядка полиция с помощью города Тарту установила 15 новых камер с более четкой картинкой. Они были установлены на самых многолюдных участках улиц и в местах, куда чаще всего вызывают полицию. Читать далее...

Большая галерея: 10 000 женщин пробежались по улицам Таллинна

Сегодня, 19 мая, в Пирита с 13 до 15.30 проходил традиционный Майский забег. В марафоне на 7 км стартовали более 10 000 женщин. Читать далее...

У российского самолета отказал двигатель во время полета

Лайнер лоукостера "Победа" вернулся во "Внуково" после отказа двигателя в воздухе над Воронежем. На борту находились порядка 170 пассажиров. Читать далее...

Случайная фотография спасла маленького ребенка от слепоты