Боевики напали на православный храм в Грозном, есть погибшие

"По последней информации, погибли двое сотрудников полиции и еще двое были ранены. Кроме того, погиб один прихожанин, еще один получил ранения", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что погибшие полицейские были командированы в Чечню из Саратовской области. "Бандиты были вооружены десятью бутылками с горючей смесью, двуствольным обрезом, из которого они вели огонь", - сказал представитель правоохранительных органов.

У боевиков еще были пистолеты, ножи, а также маленькие топорики.

В настоящее время проводится работа по установлению личностей боевиков. "Тщательно прорабатывается версия о том, что приказ напасть на церковь бандиты получили из одной из западных стран", - сказал собеседник агентства.

Он подтвердил, что спецоперация заняла несколько минут, ее проведение контролировал лично глава Чечни Рамзан Кадыров.

В настоящее время обстановка вокруг церкви Архангела Михаила нормализуется, в частности восстановлено автомобильное движение.