Соратники Навального учредили партию "Россия будущего"

Сам Навальный на мероприятии не присутствовал, поскольку отбывает наказание за организацию массовой акции в Москве 5 мая. Отсутствовал и ближайший сподвижник основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), руководитель его предвыборного штаба Леонид Волков, передает корреспондент DW.

Открыли съезд партии: 124 делегата из 60 регионов pic.twitter.com/dZQmuKCwWZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 19 мая 2018 г.

На съезде выступили оппозиционер Илья Яшин, а также юристы ФБК Иван Жданов и Любовь Соболь, придумавшая название новой партии, которое до последнего момента держалось в секрете. Соболь представила программу партии. Она заявила о необходимости добиваться "реальных перемен" и "реальных реформ", в частности, в судебной сфере. Кроме того, необходимо предоставить гарантии частной собственности и вести борьбу с коррупцией, указала Соболь. В свою очередь Иван Жданов выразил уверенность в том, что партия будет зарегистрирована.

В тот же день пройдет голосование в центральный совет партии, передает корреспондент DW. По неизвестной причине на мероприятии присутствуют лишь четыре журналиста, отмечает она далее.

15 мая Тверской суд Москвы признал Алексея Навального виновным в повторном нарушении правил проведения массового мероприятия. Оппозиционера приговорили к 30 суткам административного ареста за организацию несанкционированного митинга в центре Москвы 5 мая. Сам Навальный назвал обвинения "смехотворными". "Я гражданин Российской Федерации, и мне не нужно никаких дополнительных законов для того, чтобы пользоваться своими конституционными правами", - заявил он в зале суда.