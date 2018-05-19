Компьютерный сбой нарушил работу шведского аэропорта

По словам представителя аэропорта Роджера Ли, в данный момент неизвестно, что стало причиной сбоя и когда проблема разрешится.

Проблема была обнаружена после четырех часов вечера. По словам Ли, проблема в операционной системе аэропорта. Все самолеты, находящиеся на пути в аэропорт Арланда, перенаправят в соответствии с их местоположением.