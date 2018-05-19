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Компьютерный сбой нарушил работу шведского аэропорта

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Аэропорт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Fredrik Sandberg/TT / TT NEWS AGENCY/Scanpix

Все исходящие рейсы из крупнейшего шведского аэропорта Стокгольм-Арланда отложены на неопределенное время вследствие компьютерного сбоя, а самолеты, которые должны там приземлиться, перенаправлены, передает Postimees со ссылкой на Aftonbladet.

По словам представителя аэропорта Роджера Ли, в данный момент неизвестно, что стало причиной сбоя и когда проблема разрешится.

Проблема была обнаружена после четырех часов вечера. По словам Ли, проблема в операционной системе аэропорта. Все самолеты, находящиеся на пути в аэропорт Арланда, перенаправят в соответствии с их местоположением.

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