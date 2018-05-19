Компьютерный сбой нарушил работу шведского аэропорта
19 мая 2018 г., 18:32
Все исходящие рейсы из крупнейшего шведского аэропорта Стокгольм-Арланда отложены на неопределенное время вследствие компьютерного сбоя, а самолеты, которые должны там приземлиться, перенаправлены, передает Postimees со ссылкой на Aftonbladet.
По словам представителя аэропорта Роджера Ли, в данный момент неизвестно, что стало причиной сбоя и когда проблема разрешится.
Проблема была обнаружена после четырех часов вечера. По словам Ли, проблема в операционной системе аэропорта. Все самолеты, находящиеся на пути в аэропорт Арланда, перенаправят в соответствии с их местоположением.